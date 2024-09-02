Челябинский губернатор Текслер нашел зама министру здравоохранения

Заведующая челябинской поликлиникой Нелли Верзакова заняла пост заместителя министра здравоохранения региона. Соответствующее постановление подписал 2 сентября губернатор области Алексей Текслер.
«Назначить Верзакову Нелли Владимировну заместителем министра здравоохранения Челябинской области с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Настоящее постановление подлежит опубликованию», — говорится в тексте документа.
Верзакова 1995 году окончила медицинский институт в Челябинске по специальности «Лечебное дело». В 1996 году прошла интернатуру по специальности «инфекционные болезни». С 1997 года работала в городской клинической поликлинике №5 врачом-инфекционистом, с 1998 года — заведующим инфекционного отделения. С 2018 по октябрь 2020 года работала в должности заведующего отделения клинико-экспертной работы. С 10 ноября 2020 года назначена на должность заведующего поликлиникой.
В минздраве Верзакова заняла ставку, вакантную с 5 июля. С этого дня уволилась заместителя министра здравоохранения региона Наталья Шеломова.
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