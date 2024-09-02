SHOT: сын замкомандующего ЛенВО Муминджанова живет в элитном ЖК в Москве

02 сентября 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Сын Муминджанова владеет элитной недвижимостью в Москве, пишет Shot (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Сын замкомандующего Ленинградского военного округа (ЛенВО) Валерия Муминджанова проживает в элитном жилом комплексе в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В двухкомнатной квартире площадью 58 „квадратов“ в доме на улице Маршала Рыбалко стоимостью около 30 миллионов рублей проживает сын высокопоставленного военного», — говорится в сообщении. Отмечается, что квартира оформлена на сына Муминджанова — Истама. Канал утверждает, что еще Истам владеет BMW X1 XDrive стоимостью около двух миллионов рублей. Ранее в Воронеже задержали генерала-майора Валерия Муминджанова. Против него возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний, с которыми он заключал договоры на поставку обмундирования для Минобороны РФ. Общая стоимость активов семьи, включая недвижимость и автомобили, оценивается примерно в 120 млн рублей. Что известно о жизни Муминджанова — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын замкомандующего Ленинградского военного округа (ЛенВО) Валерия Муминджанова проживает в элитном жилом комплексе в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В двухкомнатной квартире площадью 58 „квадратов“ в доме на улице Маршала Рыбалко стоимостью около 30 миллионов рублей проживает сын высокопоставленного военного», — говорится в сообщении. Отмечается, что квартира оформлена на сына Муминджанова — Истама. Канал утверждает, что еще Истам владеет BMW X1 XDrive стоимостью около двух миллионов рублей. Ранее в Воронеже задержали генерала-майора Валерия Муминджанова. Против него возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний, с которыми он заключал договоры на поставку обмундирования для Минобороны РФ. Общая стоимость активов семьи, включая недвижимость и автомобили, оценивается примерно в 120 млн рублей. Что известно о жизни Муминджанова — в материале URA.RU.