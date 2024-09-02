SHOT: сын замкомандующего ЛенВО Муминджанова живет в элитном ЖК в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки 2024. Тюмень , жк машаров
Сын Муминджанова владеет элитной недвижимостью в Москве, пишет Shot (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Сын замкомандующего Ленинградского военного округа (ЛенВО) Валерия Муминджанова проживает в элитном жилом комплексе в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«В двухкомнатной квартире площадью 58 „квадратов“ в доме на улице Маршала Рыбалко стоимостью около 30 миллионов рублей проживает сын высокопоставленного военного», — говорится в сообщении. Отмечается, что квартира оформлена на сына Муминджанова — Истама. Канал утверждает, что еще Истам владеет BMW X1 XDrive стоимостью около двух миллионов рублей.

Ранее в Воронеже задержали генерала-майора Валерия Муминджанова. Против него возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний, с которыми он заключал договоры на поставку обмундирования для Минобороны РФ. Общая стоимость активов семьи, включая недвижимость и автомобили, оценивается примерно в 120 млн рублей. Что известно о жизни Муминджанова — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын замкомандующего Ленинградского военного округа (ЛенВО) Валерия Муминджанова проживает в элитном жилом комплексе в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В двухкомнатной квартире площадью 58 „квадратов“ в доме на улице Маршала Рыбалко стоимостью около 30 миллионов рублей проживает сын высокопоставленного военного», — говорится в сообщении. Отмечается, что квартира оформлена на сына Муминджанова — Истама. Канал утверждает, что еще Истам владеет BMW X1 XDrive стоимостью около двух миллионов рублей. Ранее в Воронеже задержали генерала-майора Валерия Муминджанова. Против него возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний, с которыми он заключал договоры на поставку обмундирования для Минобороны РФ. Общая стоимость активов семьи, включая недвижимость и автомобили, оценивается примерно в 120 млн рублей. Что известно о жизни Муминджанова — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...