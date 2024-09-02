Чемпионом Паралимпиады-2024 стал челябинский спортсмен Черняев

На летней Паралимпиаде-2024 на дистанции 100 метров брассом в классе SB4 челябинский пловец Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат.ком».
«Российский пловец Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль летней Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м брассом в классе SB4. В его рамках соревнуются спортсмены с различными нарушениями физического здоровья», — сообщает издание.
Черняев преодолел дистанцию за 1.32,2. Второй в финальном заплыве стал грек Антониос Цапатакис (1.36,16). Тройку призёров замкнул итальянец Мануэль Бортуццо (1.42,52).
Челябинская спортсменка Валерия Шабалина ранее выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 200 метров. Валерия преодолела дистанцию за 2 минут 5,10 секунды. На дистанции 100 метров баттерфляем Шабалина завоевала бронзовую медаль.
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