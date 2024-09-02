Названа средняя зарплата учителей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге средняя зарплата учителей составляет 76 тысяч рублей, рассказала глава департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова. По ее словам, не хватает в школах более 100 специалистов.
«У нас средняя заработная плата 76 тысяч рублей в месяц для педагогов. Это достойно, особенно для учителей из малых городов, соседних регионов или даже нашего региона. К нам активно едут из Челябинской области, Перми, Оренбургской области, Уфы. Ежегодно к нам приходит около трехсот молодых педагогов», — сказала Гумбатова в эфире ОТВ.
По ее словам, ситуация некритичная, но в школах Екатеринбурга ощущается нехватка кадров. В настоящее время в городских школах открыто 112 вакансий учителей. Гумбатова объяснила, что для решения проблемы нагрузку на педагогов перераспределят и привлекут студентов четыертых-пятых курсов педвузов. Также учителей дополнительного образования ждет переквалификация.
Ранее вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко говорил, что в районе 70 тысяч рублей учителя получают только при максимальной нагрузке. Он называл это ненормальным, отмечал, что переломить ситуацию городская власть не может (поскольку это полномочия государства), но подумает над программами дополнительного стимулирования педагогов.
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