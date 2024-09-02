02 сентября 2024

Рэпер Паром из ХМАО выступит под музыку симфонического оркестра в Ставрополье. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Паром впервые спел под симфонический оркестр
Паром впервые спел под симфонический оркестр Фото:

Сургутский рэпер Паром (наст. имя Павел Романюк) выступит на Международном фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» в Ставрополье. Он исполнит песню «Объединимся» под аккомпанемент симфонического оркестра. Об этом сообщили в департаменте молодежной политики ХМАО.

«Песня югорского рэпера Парома прозвучит под аккомпанемент симфонического оркестра на сцене 31-го Международного фестиваля-конкурса патриотической песни „Солдатский конверт“ в Ставрополье. Сургутянин прошел в финал конкурса со своей песней „Объединимся“. Услышать его и поболеть за земляка в прямом эфире можно будет 4 сентября. Начало конкурсной программы 14:30», — написано в telegram-канале ведомства.

Сам рэпер признался, что на репетиции он впервые спел под симфонический оркестр. Впрочем, по словам дирижера, для его коллектива тоже в новинку играть реп.

Ранее Паром выступал в Москве на гала-концерте в День Конституции РФ. Он проходил на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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Сургутский рэпер Паром (наст. имя Павел Романюк) выступит на Международном фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» в Ставрополье. Он исполнит песню «Объединимся» под аккомпанемент симфонического оркестра. Об этом сообщили в департаменте молодежной политики ХМАО. «Песня югорского рэпера Парома прозвучит под аккомпанемент симфонического оркестра на сцене 31-го Международного фестиваля-конкурса патриотической песни „Солдатский конверт“ в Ставрополье. Сургутянин прошел в финал конкурса со своей песней „Объединимся“. Услышать его и поболеть за земляка в прямом эфире можно будет 4 сентября. Начало конкурсной программы 14:30», — написано в telegram-канале ведомства. Сам рэпер признался, что на репетиции он впервые спел под симфонический оркестр. Впрочем, по словам дирижера, для его коллектива тоже в новинку играть реп. Ранее Паром выступал в Москве на гала-концерте в День Конституции РФ. Он проходил на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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