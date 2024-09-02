Сургутский рэпер Паром (наст. имя Павел Романюк) выступит на Международном фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» в Ставрополье. Он исполнит песню «Объединимся» под аккомпанемент симфонического оркестра. Об этом сообщили в департаменте молодежной политики ХМАО.
«Песня югорского рэпера Парома прозвучит под аккомпанемент симфонического оркестра на сцене 31-го Международного фестиваля-конкурса патриотической песни „Солдатский конверт“ в Ставрополье. Сургутянин прошел в финал конкурса со своей песней „Объединимся“. Услышать его и поболеть за земляка в прямом эфире можно будет 4 сентября. Начало конкурсной программы 14:30», — написано в telegram-канале ведомства.
Сам рэпер признался, что на репетиции он впервые спел под симфонический оркестр. Впрочем, по словам дирижера, для его коллектива тоже в новинку играть реп.
Ранее Паром выступал в Москве на гала-концерте в День Конституции РФ. Он проходил на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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