02 сентября 2024

Главный безопасник Тюмени ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Робакидзе переходит на новую работу
Робакидзе переходит на новую работу Фото:

Директор департамента безопасности и жизнедеятельности Тюмени Павел Робакидзе ушел в отставку. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев.

«Профессионализм и ответственность! Именно такими качествами обладает Павел Николаевич Робакидзе, который возглавлял департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени… Сегодня на заседании коллегии я выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие города Тюмени», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.

По его словам, Робакидзе покинул свой пост в связи с переходом на новую работу. Куда конкретно отправился чиновник — не сообщается.

Робакидзе вступил в должность главы департамента безопасности и жизнедеятельности Тюмени 12 февраля 2024 года. Ранее он занимал пост заместителя начальника уголовного розыска областного УМВД.

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Директор департамента безопасности и жизнедеятельности Тюмени Павел Робакидзе ушел в отставку. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев. «Профессионализм и ответственность! Именно такими качествами обладает Павел Николаевич Робакидзе, который возглавлял департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени… Сегодня на заседании коллегии я выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие города Тюмени», — написал Афанасьев в своем telegram-канале. По его словам, Робакидзе покинул свой пост в связи с переходом на новую работу. Куда конкретно отправился чиновник — не сообщается. Робакидзе вступил в должность главы департамента безопасности и жизнедеятельности Тюмени 12 февраля 2024 года. Ранее он занимал пост заместителя начальника уголовного розыска областного УМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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