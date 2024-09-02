Главный безопасник Тюмени ушел в отставку

Директор департамента безопасности и жизнедеятельности Тюмени Павел Робакидзе ушел в отставку. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев.
«Профессионализм и ответственность! Именно такими качествами обладает Павел Николаевич Робакидзе, который возглавлял департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени… Сегодня на заседании коллегии я выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие города Тюмени», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
По его словам, Робакидзе покинул свой пост в связи с переходом на новую работу. Куда конкретно отправился чиновник — не сообщается.
Робакидзе вступил в должность главы департамента безопасности и жизнедеятельности Тюмени 12 февраля 2024 года. Ранее он занимал пост заместителя начальника уголовного розыска областного УМВД.
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