«Известия» сообщили о готовящихся кардинальных изменениях ЕГЭ и ОГЭ

В России планируют кардинальные изменения в контрольно-измерительных материалах (КИМ) по ряду предметов для сдачи Основного и Единого государственных экзаменов. Как сообщают «Известия», корректировки облегчат получение минимального балла для прохождения тестирования после 11 класса школы.
«Изменения претерпят КИМ по информатике, иностранным языкам, литературе, русскому языку, физике, химии. При этом действительно кардинальные изменения планируются в ближайшие два-три года, сообщили несколько источников в Минпросвещения РФ. Многие опрошенные эксперты сходятся на том, что благодаря корректировкам сдать ЕГЭ будет проще», — пишут «Известия».
Ранее депутаты Государственной Думы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных государственных экзаменов. Закон может войти в силу с начала 2025 года, если будет принят.
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