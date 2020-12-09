Губернатор Комарова утвердила состав нового правительства ХМАО

Утверждение новой конструкции заняло почти три месяца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала документ, которым утвердила новый состав регионального правительства. Оно расширено. В него с правом совещательного голоса вошли главы муниципалитетов, три куратора отдельных проектов и одна должность сокращена. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Состав регионального правительства формировался по новому принципу — с правом решающего и совещательного голоса», — добавили в депсвязей.

Возглавляет правительство Комарова. Два ее заместителя — Геннадий Бухтин и Алексей Шипилов сохранили свои должности и прежний функционал. Но Бухтин сейчас находится на лечении в Москве (у него коронавирус) и когда он приступит обязанностям — пока вопрос. За департаменты недропользования, промышленности и IT отвечает Алексей Забозлаев. Ему удалось избежать отставки, несмотря на коррупционный скандал в подчиненном ему департаменте промышленности. За коммунальную сферу, строительство, дороги, транспорт, гражданскую защиту населения и государственный надзор за состояниям техники отвечает Андрей Зобницев. Вице-губернатором, в чьем ведении оказались молодежная политика, депсоцразвития, здравоохранение и архивы, назначен Всеволод Кольцов. Галина Максимова будет отвечать за охрану памятников культуры, службу жилищного и стройнадзора, четыре службы по контролю (бюджета, системы здравоохранения, образования, окружающей среды и ветслужбы). Юрий Южаков остается в правительстве как вице-губернатор, отвечающий за культуру и спорт.

В окружном правительстве появились кураторы отдельных проектов. Должности заняли Владислав Нигматулин, который стал вице-губернатором, отвечающим за проекты в сфере научно-технологического развития, Вадим Шувалов (его функционал пока не ясен, а директор департамента общественных и внешних связей не ответила на звонок журналиста URA.RU) и Александр Тиртока (отвечает за реализацию всех проектов, связанных с эпидемией коронавируса). С правом решающего голоса в состав правительства вошли директора департаментов.

физической культуры и спорта Сергей Артамонов ;

; дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок;

здравоохранения — Алексей Добровольский;

образования и молодежной политики Алексей Дренин;

промышленности Кирилл Зайцев;

гражданской защиты населения Николай Зайцев;

департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким;

культуры Артур Латыпов;

строительства — главный архитектор Кирилл Мыскин;

социального развития Тереза Пономарева;

внутренней политики Александр Скурихин;

государственного заказа Сергей Славянский;

недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов;

информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин;

общественных и внешних связей Елена Шумакова;

по управлению государственным имуществом Юрий Якубенко;

Директором департамента финансов — заместителем губернатора осталась и Вера Дюдина. Свой пост сохранил и директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Николай Милькис. Из состава правительства выведена должность руководителям представительства ХМАО в Москве.

Ранее URA.RU писало, что в состав правительства ХМАО войдут главы муниципальных образований региона. Первое заседание нового правительства состоится завтра — 11 декабря.