Мужчина из Англии думал, что у него мигрень, но оказалось, что он болен раком

Британец Адам Чепмен из Вустера в течение шести месяцев жаловался на головные боли. Позже он узнал, что у него глиобластома высокой степени злокачественности, один из самых опасных видов опухолей мозга. Об этом пишет Daily Mail.
«Адам Чепмен из Вустера страдал головными болями в течение шести месяцев. Больничные анализы показали, что у него глиобластома высокой степени злокачественности — один из самых смертельных видов опухолей головного мозга», — говорится в материале. Там добавили, что после шести месяцев головных болей и ухудшения состояния он был госпитализирован.
Лечение включало две операции и интенсивную радиотерапию и химиотерапию, однако после инсульта его здоровье ухудшилось. Адам отметил, что опухоль будет постоянно возвращаться, и без поддержки близких ему было бы сложно справиться. Смертность от глиобластомы высока: средняя продолжительность жизни составляет всего 12-18 месяцев, лишь 5% пациентов живут больше пяти лет.
Адам сотрудничает с организацией Brain Tumour Research, призывая правительство инвестировать обещанные 40 миллионов фунтов в исследования, так как на данный момент на эти цели направляется только 1% от всех расходов. Хью Адамс из организации подчеркнул, что выделенные средства недостаточно эффективно используются, что затрудняет прогресс в борьбе с опухолями мозга, заключили в материале.
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