02 сентября 2024

В Челябинске отменили салют ко Дню города

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничную программу с концертом Билана перенесли на час, а салют отменили
Праздничную программу с концертом Билана перенесли на час, а салют отменили Фото:

Праздничный салют ко Дню города Челябинска, запланированный 7 сентября, отменили. Об этом URA.RU 3 сентября сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

«Изменилось время начала концерта на площадке у Торгового центра с 16.00 на 17.00. Также отменен праздничный фейерверк»,- сообщили в мэрии.

Салют по ужившейся традиции проводится на набережной реки Миасс в районе областной филармонии. Обычно начинается в 22:00. Горожане собираются, а движение тем временем закрывают.

Основным хедлайнером Дня города станет Дима Билан. Он выступит на площадке у челябинского Торгового центра. Начало концерта изменено на 17:00. 

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Праздничный салют ко Дню города Челябинска, запланированный 7 сентября, отменили. Об этом URA.RU 3 сентября сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. «Изменилось время начала концерта на площадке у Торгового центра с 16.00 на 17.00. Также отменен праздничный фейерверк»,- сообщили в мэрии. Салют по ужившейся традиции проводится на набережной реки Миасс в районе областной филармонии. Обычно начинается в 22:00. Горожане собираются, а движение тем временем закрывают. Основным хедлайнером Дня города станет Дима Билан. Он выступит на площадке у челябинского Торгового центра. Начало концерта изменено на 17:00. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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