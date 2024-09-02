В Челябинске отменили салют ко Дню города

Праздничный салют ко Дню города Челябинска, запланированный 7 сентября, отменили. Об этом URA.RU 3 сентября сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
«Изменилось время начала концерта на площадке у Торгового центра с 16.00 на 17.00. Также отменен праздничный фейерверк»,- сообщили в мэрии.
Салют по ужившейся традиции проводится на набережной реки Миасс в районе областной филармонии. Обычно начинается в 22:00. Горожане собираются, а движение тем временем закрывают.
Основным хедлайнером Дня города станет Дима Билан. Он выступит на площадке у челябинского Торгового центра. Начало концерта изменено на 17:00.
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