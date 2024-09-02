С исторического дома на площади Революции в Челябинске к Дню города снимут леса

К Дню города с облисполкомовского дома на площади Революции снимут леса, чтобы не портить вид здания к празднику. Об этом 3 сентября сообщила корреспонденту URA.RU председатель товарищества собственников недвижимости «Цвиллинга, 36» Ирина Никифорова.
«Леса уберут ко Дню города, который будет праздноваться 7 сентября. Заканчивать работы будут уже после Дня города с вышек и кранов. В рамках этих работ будет проведен демонтаж балконов. Эти работы буду проведены с вышек, с лесов этого делать нельзя по технике безопасности. Полностью будут убираться балконные плиты, перекладываться кирпичная стена под балконами», — сообщила Никифорова.
По словам Никифоровой, работы по реконструкции фасада исторического здания с тремя адресами — проспект Ленина, 54, Кирова, 177, Цвиллинга, 36 — будет завершен в этом году. Средства на реконструкцию в размере 121 миллион рублей были выделены мэрией в мае прошлого года. ТСН «Цвиллинга, 36» заключило договор на проведение с фирмой «Южуралэнергосталь». Однако в феврале договор был расторгнут по инициативе заказчика.
После этого договор на завершение работ был заключен с компанией «Авангард Плюс», которая ведет работы по настоящее время. Изначально планировалось, что работы будут завершены до 1 сентября этого года, однако в связи со сменой подрядчика сроки были сорваны.
Никифорова сообщила, что понесенные ТСН дополнительные расходы, связанные с некачественным проведением работ «Южуралэнергосталью» товарищество собственников недвижимости планирует взыскать с подрядчика в судебном порядке. В свою очередь директор «Южуралэнергостали» Илья Исайчук сообщил URA.RU, что у него также имеются финансовые претензии по отношению к ТСН. По словам Исайчука, при расторжении договора заказчик обязан принять и оплатить уже выполненные работы. Однако этого сделано не было.
Здание по проспекту Ленина, 54, было построено в 1938 году и является одним из символов Челябинска. Оно выходит фасадом на площадь Революции. В советское время квартиры в нем предоставлялись сотрудникам партийной элиты региона.
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