Врач объяснила, чем страшен географический язык

Географический язык является симптомом, проявляющемся в отторжении слизистой оболочки языка, из-за чего возникают пятна, напоминающие континенты. Это может быть связано с инфекциями, такими как грипп и сифилис, а также с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.
«Географический язык — это симптом, для которого характерно выраженное отторжение ткани слизистой оболочки языка, что приводит к образованию на его поверхности пятен различной формы и размера, внешне напоминающие континенты географической карты. Появление этого симптома может быть связано с наличием инфекционных заболеваний, допустим, гриппа, сифилиса, глистных инвазий. Некоторых нарушений работы желудочно-кишечного тракта», — заявила Лепилова.
Врач объяснила, что симптомы часто отсутствуют, но могут сопровождаться покалыванием, изменением вкуса и проблемами с дикцией. При появлении пятен или неприятных ощущений следует обратиться к врачу. Диагностика включает осмотр и возможные лабораторные исследования.
Лечение направлено на устранение причины. В некоторых случаях могут быть назначены диета, антисептические полоскания или обезболивающие средства. Чтобы снизить риск, важно лечить заболевания, избегать курения и алкоголя, а также своевременно обращаться к стоматологу при возникновении проблем, заключила Лепилова.
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