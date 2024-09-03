Врач объяснила, чем страшен географический язык

Врач Лепилова: географический язык может указывать на сифилис
© Служба новостей «URA.RU»
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Язык должен быть бледно-розового цвета и гладким, заявила Лепилова
Язык должен быть бледно-розового цвета и гладким, заявила Лепилова Фото:

Географический язык является симптомом, проявляющемся в отторжении слизистой оболочки языка, из-за чего возникают пятна, напоминающие континенты. Это может быть связано с инфекциями, такими как грипп и сифилис, а также с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.

«Географический язык — это симптом, для которого характерно выраженное отторжение ткани слизистой оболочки языка, что приводит к образованию на его поверхности пятен различной формы и размера, внешне напоминающие континенты географической карты. Появление этого симптома может быть связано с наличием инфекционных заболеваний, допустим, гриппа, сифилиса, глистных инвазий. Некоторых нарушений работы желудочно-кишечного тракта», — заявила Лепилова.

Врач объяснила, что симптомы часто отсутствуют, но могут сопровождаться покалыванием, изменением вкуса и проблемами с дикцией. При появлении пятен или неприятных ощущений следует обратиться к врачу. Диагностика включает осмотр и возможные лабораторные исследования.

Лечение направлено на устранение причины. В некоторых случаях могут быть назначены диета, антисептические полоскания или обезболивающие средства. Чтобы снизить риск, важно лечить заболевания, избегать курения и алкоголя, а также своевременно обращаться к стоматологу при возникновении проблем, заключила Лепилова.

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Географический язык является симптомом, проявляющемся в отторжении слизистой оболочки языка, из-за чего возникают пятна, напоминающие континенты. Это может быть связано с инфекциями, такими как грипп и сифилис, а также с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. «Географический язык — это симптом, для которого характерно выраженное отторжение ткани слизистой оболочки языка, что приводит к образованию на его поверхности пятен различной формы и размера, внешне напоминающие континенты географической карты. Появление этого симптома может быть связано с наличием инфекционных заболеваний, допустим, гриппа, сифилиса, глистных инвазий. Некоторых нарушений работы желудочно-кишечного тракта», — заявила Лепилова. Врач объяснила, что симптомы часто отсутствуют, но могут сопровождаться покалыванием, изменением вкуса и проблемами с дикцией. При появлении пятен или неприятных ощущений следует обратиться к врачу. Диагностика включает осмотр и возможные лабораторные исследования. Лечение направлено на устранение причины. В некоторых случаях могут быть назначены диета, антисептические полоскания или обезболивающие средства. Чтобы снизить риск, важно лечить заболевания, избегать курения и алкоголя, а также своевременно обращаться к стоматологу при возникновении проблем, заключила Лепилова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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