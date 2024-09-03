Екатеринбуржцы не могут вернуть деньги после отмены концерта певицы Доры

03 сентября 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Люди не могут вернуть деньги, пока другие поклонники не купят билеты на этот же концерт Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге поклонники певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова) не могут дождаться возврата денег за билеты. Выступление певицы переносили дважды, поэтому некоторые фанаты решили отказаться от похода на концерт вовсе. «Когда возврат ждать?» — спрашивает Никита в обсуждении концерта в соцсети «ВКонтакте». «Ну да, это же я не возвращаю людям деньги за билеты из-за того, что не желаю нести убытки», — заявил Александр. «С какого хрена деньги по полгода не возвращаются?!» — возмущается пользователь под псевдонимом Mami. Организаторы в свою защиту говорят, что и сами ушли в минус из-за того, что заранее оплачивали вызов скорой помощи, проверку безопасности площадки, билеты на самолет и бронь отеля. «Снять площадку стоит денег, мы заплатили за 8 марта, перенесли концерт, и нам пошли один раз навстречу и перенесли предоплату. Второй перенос уже не позволяет перенести деньги за предоплату, мы вносим снова сумму. Минус не один десяток тысяч рублей», — говорит ивент-команда. Также она подчеркивает, что возвраты сделать можно, но есть одна проблема. «Они оформлялись все это время. И деньги с покупки новых билетов улетают в счет возвратов, просто это происходит в порядке очереди», — пояснили организаторы. Дора не может выступить в Екатеринбурге в течение года. Сначала концерт анонсировали на 8 марта, потом его перенесли на 7 сентября и снова отменили. Пока речь идет о том, что выступит певица только в феврале 2025 года. По неофициальным данным, два года назад Дора попала в список артистов, с которыми нежелательно сотрудничать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге поклонники певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова) не могут дождаться возврата денег за билеты. Выступление певицы переносили дважды, поэтому некоторые фанаты решили отказаться от похода на концерт вовсе. «Когда возврат ждать?» — спрашивает Никита в обсуждении концерта в соцсети «ВКонтакте». «Ну да, это же я не возвращаю людям деньги за билеты из-за того, что не желаю нести убытки», — заявил Александр. «С какого хрена деньги по полгода не возвращаются?!» — возмущается пользователь под псевдонимом Mami. Организаторы в свою защиту говорят, что и сами ушли в минус из-за того, что заранее оплачивали вызов скорой помощи, проверку безопасности площадки, билеты на самолет и бронь отеля. «Снять площадку стоит денег, мы заплатили за 8 марта, перенесли концерт, и нам пошли один раз навстречу и перенесли предоплату. Второй перенос уже не позволяет перенести деньги за предоплату, мы вносим снова сумму. Минус не один десяток тысяч рублей», — говорит ивент-команда. Также она подчеркивает, что возвраты сделать можно, но есть одна проблема. «Они оформлялись все это время. И деньги с покупки новых билетов улетают в счет возвратов, просто это происходит в порядке очереди», — пояснили организаторы. Дора не может выступить в Екатеринбурге в течение года. Сначала концерт анонсировали на 8 марта, потом его перенесли на 7 сентября и снова отменили. Пока речь идет о том, что выступит певица только в феврале 2025 года. По неофициальным данным, два года назад Дора попала в список артистов, с которыми нежелательно сотрудничать.