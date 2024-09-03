В ВТБ предрекли рост спроса на ипотеку до конца 2024 года

03 сентября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Выдачи ипотеки за весь год может быть выше прогноза в 4,6 триллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ВТБ ожидают роста спроса на ипотеку до конца 2024 года. Прогнозируемые продажи ипотеки в этом году составят около 5,1 триллиона рублей, что на 35% ниже прошлогодних результатов, но выше предыдущего прогноза банка в 4,6 триллиона рублей. Об этом сообщили в самом банке. «Продажи этого года составят примерно 5,1 триллиона рублей. Выдачи за весь год могут оказаться на 35% ниже результата прошлого года, но выше прошлого прогноза банка в 4,6 триллиона рублей», — передает сообщение банка ВТБ РИА Новости. Заместитель президента ВТБ Георгий Горшков отметил, что рынок поддерживается «семейной» ипотекой, которая может заменить старые программы. Хотя прогнозируемый объем продаж позволяет надеяться на улучшение, Горшков предупредил о возможном откате к уровню 2022 года из-за влияния роста ключевой ставки. В августе объем ипотечных сделок составил 355 миллиардов рублей, а доля «семейной» ипотеки выросла с 36% в первом полугодии до более 44%. ВТБ также отметил увеличение доли рыночных программ до 48%, несмотря на высокие процентные ставки, превышающие 15%. Ожидается, что снижение ключевой ставки и, соответственно, ставок по кредитам может начаться только в следующем году, заключили в ВТБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ВТБ ожидают роста спроса на ипотеку до конца 2024 года. Прогнозируемые продажи ипотеки в этом году составят около 5,1 триллиона рублей, что на 35% ниже прошлогодних результатов, но выше предыдущего прогноза банка в 4,6 триллиона рублей. Об этом сообщили в самом банке. «Продажи этого года составят примерно 5,1 триллиона рублей. Выдачи за весь год могут оказаться на 35% ниже результата прошлого года, но выше прошлого прогноза банка в 4,6 триллиона рублей», — передает сообщение банка ВТБ РИА Новости. Заместитель президента ВТБ Георгий Горшков отметил, что рынок поддерживается «семейной» ипотекой, которая может заменить старые программы. Хотя прогнозируемый объем продаж позволяет надеяться на улучшение, Горшков предупредил о возможном откате к уровню 2022 года из-за влияния роста ключевой ставки. В августе объем ипотечных сделок составил 355 миллиардов рублей, а доля «семейной» ипотеки выросла с 36% в первом полугодии до более 44%. ВТБ также отметил увеличение доли рыночных программ до 48%, несмотря на высокие процентные ставки, превышающие 15%. Ожидается, что снижение ключевой ставки и, соответственно, ставок по кредитам может начаться только в следующем году, заключили в ВТБ.