Мэрия Екатеринбурга организовала проверку после драки между замдиректора гимназии №37 по безопасности Юрием Едуновым и бывшим учеником. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. Инцидент произошел в День знаний и попал на камеру.
«Сегодня запущено служебное расследование, в рамках которого будут приняты соответствующие меры. В соответствии с информацией руководителя образовательной организации третьего сентября в здании школы произошел инцидент с бывшим учащимся гимназии. На предложение заместителя директора покинуть помещение отреагировал неадекватно», — прокомментировали URA.RU в мэрии.
Потасовка между замдиректора и подростком произошла в гимназии около 11:00. По предварительным данным, Иван, покинувший гимназию после девятого класса, зашел увидеться с друзьями. Едунов якобы начал в «жесткой форме наезжать на парня» и попросил его покинуть здание, пригрозив полицией. Однако тот отказался, и Едунов начал заламывать подростку руки.
Некоторые очевидцы утверждают, что Иван провоцировал взрослого, «пытался несколько раз ударить его учебником по голове». Есть также информация, что юный дебошир в прошлом учебном году включал песни без цензуры и ходил по школе с колонкой. Сам Иван это отрицает.
Замдиректора по безопасности отказался от комментариев, бросил трубку, как только услышал, что ему звонит журналист. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу ответили, что сотрудники территориального ОВД проверят опубликованную информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!