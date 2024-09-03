Синоптики рассказали о погоде в Челябинске в День города

В День города в Челябинске будет тепло и без осадков

03 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Теплую и сухую погоду обещают в Челябинске в День города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День города, 7 сентября, в Челябинске ожидается довольно теплая и сухая погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео». «7 сентября днем в Челябинске будет около 18 градусов тепла. Облачно с прояснением, ветер до восьми метров в секунду без осадков. К ночи температура понизится до десяти градусов», — говорится в прогнозе погоды. В честь Дня города Челябинска запланирован ряд мероприятий, которые стартовали с 30 августа открытием светомузыкального фонтана в акватории реки Миасс. Ранее мэрия предупреждала об отмене праздничного салюта. Основным хедлайнером праздника станет Дима Билан, концерт начнется у челябинского Торгового центра в 17:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День города, 7 сентября, в Челябинске ожидается довольно теплая и сухая погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео». «7 сентября днем в Челябинске будет около 18 градусов тепла. Облачно с прояснением, ветер до восьми метров в секунду без осадков. К ночи температура понизится до десяти градусов», — говорится в прогнозе погоды. В честь Дня города Челябинска запланирован ряд мероприятий, которые стартовали с 30 августа открытием светомузыкального фонтана в акватории реки Миасс. Ранее мэрия предупреждала об отмене праздничного салюта. Основным хедлайнером праздника станет Дима Билан, концерт начнется у челябинского Торгового центра в 17:00.