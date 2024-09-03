Синоптики рассказали о погоде в Челябинске в День города

В День города, 7 сентября, в Челябинске ожидается довольно теплая и сухая погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
«7 сентября днем в Челябинске будет около 18 градусов тепла. Облачно с прояснением, ветер до восьми метров в секунду без осадков. К ночи температура понизится до десяти градусов», — говорится в прогнозе погоды.
В честь Дня города Челябинска запланирован ряд мероприятий, которые стартовали с 30 августа открытием светомузыкального фонтана в акватории реки Миасс. Ранее мэрия предупреждала об отмене праздничного салюта. Основным хедлайнером праздника станет Дима Билан, концерт начнется у челябинского Торгового центра в 17:00.
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