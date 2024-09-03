Новым главой ГУ МВД по Челябинской области стал генерал из Сибири

Новым главой ГУ МВД по Челябинской области стал генерал-майор Сергей Космачев, ранее занимавший должность заместителя главы ведомства по Красноярскому краю. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Скоро Космачева представят коллективу», — сообщили URA.RU источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев воздержались.
Космачеву 40 лет. Он женат, воспитывает сына, имеет три высших образования. Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году в подразделениях экономической безопасности ОВД Красноярского края. С 2009 по 2019 годы проходил службу на различных руководящих должностях в аппарате краевого главка. В апреле 2019 года стал заместителем начальника ГУ МВД Красноярского края. Космачев является ветераном боевых действий. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении служебного долга награжден Орденом Мужества.
На посту главы челябинского главка Космачев сменил ушедшего на пенсию генерала-лейтенанта Михаила Скокова, который прославился в области своими инициативами. Место руководителя оставалось вакантным несколько месяцев. Все это время региональным ведомством в статусе врио руководил Игорь Белецкий.
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