В России хотят прекратить действие законов СССР и РСФСР

В России планируется отмена законов, принятых в СССР и РСФСР. Минюст готовит приказ об отмене всех действующих нормативных актов тех времен. Об этом рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко.
«Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР», — передает слова Чуйченко РИА Новости. Он добавил, что отмена касается всех нормативных правовых актов органов юстиции, действующих до 12 декабря 1991 года.
Не подлежат отмене только советские акты, принятые совместно с другими ведомствами. Также останутся в силе документы с информацией для служебного пользования и составляющие государственную тайну, заключил Чуйченко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.