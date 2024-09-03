В России хотят прекратить действие законов СССР и РСФСР

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Отмене подлежат все формальные правовые акты РСФСР и СССР, заявил Чуйченко
Отмене подлежат все формальные правовые акты РСФСР и СССР, заявил Чуйченко Фото:

В России планируется отмена законов, принятых в СССР и РСФСР. Минюст готовит приказ об отмене всех действующих нормативных актов тех времен. Об этом рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР», — передает слова Чуйченко РИА Новости. Он добавил, что отмена касается всех нормативных правовых актов органов юстиции, действующих до 12 декабря 1991 года.

Не подлежат отмене только советские акты, принятые совместно с другими ведомствами. Также останутся в силе документы с информацией для служебного пользования и составляющие государственную тайну, заключил Чуйченко.

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В России планируется отмена законов, принятых в СССР и РСФСР. Минюст готовит приказ об отмене всех действующих нормативных актов тех времен. Об этом рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко. «Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР», — передает слова Чуйченко РИА Новости. Он добавил, что отмена касается всех нормативных правовых актов органов юстиции, действующих до 12 декабря 1991 года. Не подлежат отмене только советские акты, принятые совместно с другими ведомствами. Также останутся в силе документы с информацией для служебного пользования и составляющие государственную тайну, заключил Чуйченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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