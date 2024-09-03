Появилось фото с места жесткой посадки Ми-8 на границе с Бурятией

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Ми-8 совершил жесткую посадку в лесном массиве
Ми-8 совершил жесткую посадку в лесном массиве Фото:

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало снимок вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в лесу. Инцидент произошел на границе с Бурятией. Вертолет приземлился среди деревьев.

На фотографии видно, что он находится в лесном массиве, и, на первый взгляд, серьезных повреждений не видно. Единственная заметная неисправность — сломана одна из лопастей.

Ми-8 совершил жесткую посадку в лесном массиве
Ми-8 совершил жесткую посадку в лесном массиве
Фото:

Следователи устанавливают обстоятельства авиационного инцидента с вертолетом Ми-8. 3 сентября была потеряна связь с судном на границе Бурятии и Иркутской области. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира, информация о пострадавших уточняется. Местоположение вертолета установлено, проводятся поисково-спасательные мероприятия. Ведется проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало снимок вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в лесу. Инцидент произошел на границе с Бурятией. Вертолет приземлился среди деревьев. На фотографии видно, что он находится в лесном массиве, и, на первый взгляд, серьезных повреждений не видно. Единственная заметная неисправность — сломана одна из лопастей. Следователи устанавливают обстоятельства авиационного инцидента с вертолетом Ми-8. 3 сентября была потеряна связь с судном на границе Бурятии и Иркутской области. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира, информация о пострадавших уточняется. Местоположение вертолета установлено, проводятся поисково-спасательные мероприятия. Ведется проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, для выяснения всех обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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