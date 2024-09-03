Появилось фото с места жесткой посадки Ми-8 на границе с Бурятией

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало снимок вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в лесу. Инцидент произошел на границе с Бурятией. Вертолет приземлился среди деревьев.
На фотографии видно, что он находится в лесном массиве, и, на первый взгляд, серьезных повреждений не видно. Единственная заметная неисправность — сломана одна из лопастей.
Следователи устанавливают обстоятельства авиационного инцидента с вертолетом Ми-8. 3 сентября была потеряна связь с судном на границе Бурятии и Иркутской области. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира, информация о пострадавших уточняется. Местоположение вертолета установлено, проводятся поисково-спасательные мероприятия. Ведется проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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