В РФ второй за неделю вертолет Ми-8 терпит крушение: что известно к этому часу

Вертолет Ми-8 пропал на границе Бурятии и Иркутской области

03 сентября 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Это уже второе за неделю ЧП, связанное с вертолетом Ми-8 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вертолет Ми-8, летевший из Иркутска в село Орлик, пропал с радаров на границе Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России. Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. На борту находилось шестеро человек. Спустя время члены экипажа вышли на связь, все уцелели, но двое пострадали. URA.RU сообщает, что известно о происшествии к этому часу. Пропал с радаров Изначально о потери связи с членами экипажа вертолета сообщили представители Восточного МСУТ в своем telegram-канале. Первые сообщения начали появляться к 10:34 (мск). К тому моменту следователи начали проверку по статье 263 УК РФ, связанной с нарушением правил безопасности по управлении воздушным судном. Началась работа по установлении обстоятельств произошедшего. Пилоты вышли на связь Примерно через 15 минут с момента первых сообщений журналистам рассказали, что пилоты вышли на связь. Об этом рассказали в МЧС по Иркутску. «Известия» сообщили, что все шесть членов экипажа выжили. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями. Однако в Следкоме уточнили, что связь с пилотами нестабильная. Точного местоположения пропавшего экипажа к тому моменту еще не определили. Авторы telegram-канала Baza писали, что связь с воздушным судном пропала в районе поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Вертолет нашли Журналистам ТАСС в Центре поиска и спасения рассказали, что вертолет, предварительно, потерпел крушение на границе с Бурятией. Однако уже спустя несколько минут губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что воздушное судно нашли. Тогда подтвердили информацию о том, что на борту находились шестеро человек. В Росавиации рассказали, что изначально на связь выходил командир экипажа Есть пострадавшие Как писали авторы telegram-канала Mash, на борту упавшего вертолета в Иркутской области находились медики. Они совершали санитарный рейс в село Орлик. Двое из членов экипажа пострадали при крушении. Далее о ситуации написал глава республики Бурятия Алексей Цыденов. Он рассказал, что вертолет потерпел крушение в 85 километрах от Иркутска. Все выжили, но два человека получили легкие повреждения. Спустя время представители МСУТ уточнили, что в самолете находились четыре члена экипажа и два медработника. Обстоятельства происшествия выясняются. Второй случай за неделю На днях, 31 августа, в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец пропал вертолет Ми-8Т. На борту находилось 22 человека. Однако никто из них не выжил. Предварительно версией крушения называли столкновение с сопкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет Ми-8, летевший из Иркутска в село Орлик, пропал с радаров на границе Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России. Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. На борту находилось шестеро человек. Спустя время члены экипажа вышли на связь, все уцелели, но двое пострадали. URA.RU сообщает, что известно о происшествии к этому часу. Изначально о потери связи с членами экипажа вертолета сообщили представители Восточного МСУТ в своем telegram-канале. Первые сообщения начали появляться к 10:34 (мск). К тому моменту следователи начали проверку по статье 263 УК РФ, связанной с нарушением правил безопасности по управлении воздушным судном. Началась работа по установлении обстоятельств произошедшего. Примерно через 15 минут с момента первых сообщений журналистам рассказали, что пилоты вышли на связь. Об этом рассказали в МЧС по Иркутску. «Известия» сообщили, что все шесть членов экипажа выжили. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями. Однако в Следкоме уточнили, что связь с пилотами нестабильная. Точного местоположения пропавшего экипажа к тому моменту еще не определили. Авторы telegram-канала Baza писали, что связь с воздушным судном пропала в районе поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Журналистам ТАСС в Центре поиска и спасения рассказали, что вертолет, предварительно, потерпел крушение на границе с Бурятией. Однако уже спустя несколько минут губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что воздушное судно нашли. Тогда подтвердили информацию о том, что на борту находились шестеро человек. В Росавиации рассказали, что изначально на связь выходил командир экипажа Как писали авторы telegram-канала Mash, на борту упавшего вертолета в Иркутской области находились медики. Они совершали санитарный рейс в село Орлик. Двое из членов экипажа пострадали при крушении. Далее о ситуации написал глава республики Бурятия Алексей Цыденов. Он рассказал, что вертолет потерпел крушение в 85 километрах от Иркутска. Все выжили, но два человека получили легкие повреждения. Спустя время представители МСУТ уточнили, что в самолете находились четыре члена экипажа и два медработника. Обстоятельства происшествия выясняются. На днях, 31 августа, в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец пропал вертолет Ми-8Т. На борту находилось 22 человека. Однако никто из них не выжил. Предварительно версией крушения называли столкновение с сопкой.