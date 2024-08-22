Shot: ВС РФ уничтожили 60 наемников американской ЧВК Forward под Курском

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ВС РФ уничтожили наемников из американской ЧВК Forward Observation Group, заявил telegram-канал Shot
ВС РФ уничтожили наемников из американской ЧВК Forward Observation Group, заявил telegram-канал Shot Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные уничтожили наемников американской ЧВК Forward Observation Group. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что ликвидированы западные военные во время атаки на Конопельку Русскую в районе Мартыновки.

«Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку», — сообщил telegram-канал. По предварительным данным, российские военные ликвидировали до 60 военных ВСУ. Точное число бойцов из американской ЧВК, попавших под удар ВС РФ, еще уточняется.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.

Ранее сообщалось, что именно ЧВК Forward Observation Group занималось подготовкой бойцов «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) для нападения на Курскую область. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, ЧВК с начала российско-украинского конфликта находится на территории, подконтрольной киевскому режиму.

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Российские военные уничтожили наемников американской ЧВК Forward Observation Group. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что ликвидированы западные военные во время атаки на Конопельку Русскую в районе Мартыновки. «Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку», — сообщил telegram-канал. По предварительным данным, российские военные ликвидировали до 60 военных ВСУ. Точное число бойцов из американской ЧВК, попавших под удар ВС РФ, еще уточняется. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. Ранее сообщалось, что именно ЧВК Forward Observation Group занималось подготовкой бойцов «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) для нападения на Курскую область. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, ЧВК с начала российско-украинского конфликта находится на территории, подконтрольной киевскому режиму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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