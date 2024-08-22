Российские военные уничтожили наемников американской ЧВК Forward Observation Group. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что ликвидированы западные военные во время атаки на Конопельку Русскую в районе Мартыновки.
«Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку», — сообщил telegram-канал. По предварительным данным, российские военные ликвидировали до 60 военных ВСУ. Точное число бойцов из американской ЧВК, попавших под удар ВС РФ, еще уточняется.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
Ранее сообщалось, что именно ЧВК Forward Observation Group занималось подготовкой бойцов «Азова»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) для нападения на Курскую область. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, ЧВК с начала российско-украинского конфликта находится на территории, подконтрольной киевскому режиму.
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