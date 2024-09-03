Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС

03 сентября 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией на Курской АЭС Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Обстановка на Курской АЭС стала поводом для беспокойства для главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Гендиректор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] сильно озабочен ситуацией на Курске на Курской [атомной] станции. Может быть, в эту минуту даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской АЭС», — заявил Лихачев в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Он отметил, что в данной ситуации основное решение зависит от политического мужества и решимости главы МАГАТЭ. В ходе своего визита на Курскую атомную электростанцию Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность возможностью возникновения ядерного инцидента на фоне боевой активности. Украинской стороне нужно прекратить атаковать АЭС, заявил Гросси. Он также упомянул о сотрудничестве с «Росатомом» в целях обеспечения безопасности на территории ядерных объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обстановка на Курской АЭС стала поводом для беспокойства для главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Гендиректор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] сильно озабочен ситуацией на Курске на Курской [атомной] станции. Может быть, в эту минуту даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской АЭС», — заявил Лихачев в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Он отметил, что в данной ситуации основное решение зависит от политического мужества и решимости главы МАГАТЭ. В ходе своего визита на Курскую атомную электростанцию Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность возможностью возникновения ядерного инцидента на фоне боевой активности. Украинской стороне нужно прекратить атаковать АЭС, заявил Гросси. Он также упомянул о сотрудничестве с «Росатомом» в целях обеспечения безопасности на территории ядерных объектов.