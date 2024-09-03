Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС

Обстановка на Курской АЭС стала поводом для беспокойства для главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Гендиректор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] сильно озабочен ситуацией на Курске на Курской [атомной] станции. Может быть, в эту минуту даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской АЭС», — заявил Лихачев в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Он отметил, что в данной ситуации основное решение зависит от политического мужества и решимости главы МАГАТЭ.
В ходе своего визита на Курскую атомную электростанцию Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность возможностью возникновения ядерного инцидента на фоне боевой активности. Украинской стороне нужно прекратить атаковать АЭС, заявил Гросси. Он также упомянул о сотрудничестве с «Росатомом» в целях обеспечения безопасности на территории ядерных объектов.
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