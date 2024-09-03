Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. stock, stock, Гросси Рафаэль
Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией на Курской АЭС Фото:
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Обстановка на Курской АЭС стала поводом для беспокойства для главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Гендиректор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] сильно озабочен ситуацией на Курске на Курской [атомной] станции. Может быть, в эту минуту даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской АЭС», — заявил Лихачев в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Он отметил, что в данной ситуации основное решение зависит от политического мужества и решимости главы МАГАТЭ.

В ходе своего визита на Курскую атомную электростанцию Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность возможностью возникновения ядерного инцидента на фоне боевой активности. Украинской стороне нужно прекратить атаковать АЭС, заявил Гросси. Он также упомянул о сотрудничестве с «Росатомом» в целях обеспечения безопасности на территории ядерных объектов.

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Обстановка на Курской АЭС стала поводом для беспокойства для главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Гендиректор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] сильно озабочен ситуацией на Курске на Курской [атомной] станции. Может быть, в эту минуту даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской АЭС», — заявил Лихачев в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Он отметил, что в данной ситуации основное решение зависит от политического мужества и решимости главы МАГАТЭ. В ходе своего визита на Курскую атомную электростанцию Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность возможностью возникновения ядерного инцидента на фоне боевой активности. Украинской стороне нужно прекратить атаковать АЭС, заявил Гросси. Он также упомянул о сотрудничестве с «Росатомом» в целях обеспечения безопасности на территории ядерных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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