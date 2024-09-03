ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Курской области

ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ под Комаровкой, Коренево и Ольговкой
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Российские военные не дали ВСУ продвинуться в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские силы не дали ВСУ продвинуться около Комаровки, Коренево и Ольговки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что Украина потеряла до 25 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля. В общем ВСУ за сутки на курском направлении лишились 400 военных.

Бои в Курской области начались 6 августа. Украина пытается выйти к Курской АЭС. На данный момент идут активные бои около Комаровки и Коренево, а также на направлении к Плехово-Борки. Карта боев — в материале URA.RU.

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Российские силы не дали ВСУ продвинуться около Комаровки, Коренево и Ольговки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что Украина потеряла до 25 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля. В общем ВСУ за сутки на курском направлении лишились 400 военных. Бои в Курской области начались 6 августа. Украина пытается выйти к Курской АЭС. На данный момент идут активные бои около Комаровки и Коренево, а также на направлении к Плехово-Борки. Карта боев — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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