ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Курской области

ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ под Комаровкой, Коренево и Ольговкой

03 сентября 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Российские военные не дали ВСУ продвинуться в Курской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские силы не дали ВСУ продвинуться около Комаровки, Коренево и Ольговки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что Украина потеряла до 25 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля. В общем ВСУ за сутки на курском направлении лишились 400 военных. Бои в Курской области начались 6 августа. Украина пытается выйти к Курской АЭС. На данный момент идут активные бои около Комаровки и Коренево, а также на направлении к Плехово-Борки. Карта боев — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы не дали ВСУ продвинуться около Комаровки, Коренево и Ольговки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что Украина потеряла до 25 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля. В общем ВСУ за сутки на курском направлении лишились 400 военных. Бои в Курской области начались 6 августа. Украина пытается выйти к Курской АЭС. На данный момент идут активные бои около Комаровки и Коренево, а также на направлении к Плехово-Борки. Карта боев — в материале URA.RU.