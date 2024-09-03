ВСУ запаниковали из-за активизации ВС РФ под Харьковом: карта СВО на 3 сентября

Марочко: ВСУ признали увеличение численности ВС РФ на харьковском направлении
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В ВСУ признали численный перевес российской армии под Харьковом
В ВСУ признали численный перевес российской армии под Харьковом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Харьковом ВСУ сталкиваются с усиленными атаками российских войск, что вызывает опасения и панические настроения. Активные действия также происходят на других фронтах, где украинские военные пытаются укрепить позиции, сталкиваясь с огнем ВС РФ. На херсонском направлении также наблюдается жестокий натиск со стороны российских военных. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Харьковское направление

Украинские солдаты в районах Волчанска и Липцов сообщают о двукратном увеличении боев с ВС РФ и признают численное преимущество российской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, отметив также панические настроения в рядах ВСУ.

Курское направление

В Курской области ВСУ укрепляются на занятых позициях, подводя подкрепления и технику. В Кореневском районе ВСУ атакуют в направлении Комаровки и Коренево. Также идут встречные бои в Погребках и Малой Локни, где идут встречные бои. Продолжаются столкновения на направлении Плехово-Борки.

Часовоярское направление

ВС РФ атакуют западную часть Калиновки за водоканалом Северский Донец-Донбасс. Проблему для российской армии представляют дроны ВСУ. Бои продолжаются в районе Григоровки, а в Часовом Яре идут позиционные столкновения.

Покровское направление

Идут бои за Гродовку и Селидово, а также в районе Галицыновки. До Покровска российской армии (Красноармейска) остается шесть километров.

Угледарское направление

Ситуация вокруг Угледара для ВСУ осложняется. Российские войска атаковали Пречистовку севернее Новомайорского, создавая перспективы охвата Угледара как с востока, так и с юго-запада. Обстрелы позиций ВСУ западнее Угледара усилились. 

Херсонское направление

ВСУ пытаются действовать на островах, но подвергаются огню артиллерии и атакам с БПЛА. Обстрелам со стороны украинской армии подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Малая Кардашинка, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка и Подстепное.

Атаки ВСУ на другие российские регионы

В Белгородской области за прошедший день ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего ранены двое гражданских. Там же в результате удара украинского БПЛА ранен еще один мирный житель. Также обстреляны населенные пункты Новая Таволжанка, Тишанка и Дроновка.

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Под Харьковом ВСУ сталкиваются с усиленными атаками российских войск, что вызывает опасения и панические настроения. Активные действия также происходят на других фронтах, где украинские военные пытаются укрепить позиции, сталкиваясь с огнем ВС РФ. На херсонском направлении также наблюдается жестокий натиск со стороны российских военных. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Харьковское направление Украинские солдаты в районах Волчанска и Липцов сообщают о двукратном увеличении боев с ВС РФ и признают численное преимущество российской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, отметив также панические настроения в рядах ВСУ. Курское направление В Курской области ВСУ укрепляются на занятых позициях, подводя подкрепления и технику. В Кореневском районе ВСУ атакуют в направлении Комаровки и Коренево. Также идут встречные бои в Погребках и Малой Локни, где идут встречные бои. Продолжаются столкновения на направлении Плехово-Борки. Часовоярское направление ВС РФ атакуют западную часть Калиновки за водоканалом Северский Донец-Донбасс. Проблему для российской армии представляют дроны ВСУ. Бои продолжаются в районе Григоровки, а в Часовом Яре идут позиционные столкновения. Покровское направление Идут бои за Гродовку и Селидово, а также в районе Галицыновки. До Покровска российской армии (Красноармейска) остается шесть километров. Угледарское направление Ситуация вокруг Угледара для ВСУ осложняется. Российские войска атаковали Пречистовку севернее Новомайорского, создавая перспективы охвата Угледара как с востока, так и с юго-запада. Обстрелы позиций ВСУ западнее Угледара усилились.  Херсонское направление ВСУ пытаются действовать на островах, но подвергаются огню артиллерии и атакам с БПЛА. Обстрелам со стороны украинской армии подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Малая Кардашинка, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка и Подстепное. Атаки ВСУ на другие российские регионы В Белгородской области за прошедший день ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего ранены двое гражданских. Там же в результате удара украинского БПЛА ранен еще один мирный житель. Также обстреляны населенные пункты Новая Таволжанка, Тишанка и Дроновка.
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