ВСУ запаниковали из-за активизации ВС РФ под Харьковом: карта СВО на 3 сентября

Марочко: ВСУ признали увеличение численности ВС РФ на харьковском направлении

03 сентября 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

В ВСУ признали численный перевес российской армии под Харьковом Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Харьковом ВСУ сталкиваются с усиленными атаками российских войск, что вызывает опасения и панические настроения. Активные действия также происходят на других фронтах, где украинские военные пытаются укрепить позиции, сталкиваясь с огнем ВС РФ. На херсонском направлении также наблюдается жестокий натиск со стороны российских военных. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Харьковское направление Украинские солдаты в районах Волчанска и Липцов сообщают о двукратном увеличении боев с ВС РФ и признают численное преимущество российской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, отметив также панические настроения в рядах ВСУ. Курское направление В Курской области ВСУ укрепляются на занятых позициях, подводя подкрепления и технику. В Кореневском районе ВСУ атакуют в направлении Комаровки и Коренево. Также идут встречные бои в Погребках и Малой Локни, где идут встречные бои. Продолжаются столкновения на направлении Плехово-Борки. Часовоярское направление ВС РФ атакуют западную часть Калиновки за водоканалом Северский Донец-Донбасс. Проблему для российской армии представляют дроны ВСУ. Бои продолжаются в районе Григоровки, а в Часовом Яре идут позиционные столкновения. Покровское направление Идут бои за Гродовку и Селидово, а также в районе Галицыновки. До Покровска российской армии (Красноармейска) остается шесть километров. Угледарское направление Ситуация вокруг Угледара для ВСУ осложняется. Российские войска атаковали Пречистовку севернее Новомайорского, создавая перспективы охвата Угледара как с востока, так и с юго-запада. Обстрелы позиций ВСУ западнее Угледара усилились. Херсонское направление ВСУ пытаются действовать на островах, но подвергаются огню артиллерии и атакам с БПЛА. Обстрелам со стороны украинской армии подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Малая Кардашинка, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка и Подстепное. Атаки ВСУ на другие российские регионы В Белгородской области за прошедший день ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего ранены двое гражданских. Там же в результате удара украинского БПЛА ранен еще один мирный житель. Также обстреляны населенные пункты Новая Таволжанка, Тишанка и Дроновка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Харьковом ВСУ сталкиваются с усиленными атаками российских войск, что вызывает опасения и панические настроения. Активные действия также происходят на других фронтах, где украинские военные пытаются укрепить позиции, сталкиваясь с огнем ВС РФ. На херсонском направлении также наблюдается жестокий натиск со стороны российских военных. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Харьковское направление Украинские солдаты в районах Волчанска и Липцов сообщают о двукратном увеличении боев с ВС РФ и признают численное преимущество российской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, отметив также панические настроения в рядах ВСУ. Курское направление В Курской области ВСУ укрепляются на занятых позициях, подводя подкрепления и технику. В Кореневском районе ВСУ атакуют в направлении Комаровки и Коренево. Также идут встречные бои в Погребках и Малой Локни, где идут встречные бои. Продолжаются столкновения на направлении Плехово-Борки. Часовоярское направление ВС РФ атакуют западную часть Калиновки за водоканалом Северский Донец-Донбасс. Проблему для российской армии представляют дроны ВСУ. Бои продолжаются в районе Григоровки, а в Часовом Яре идут позиционные столкновения. Покровское направление Идут бои за Гродовку и Селидово, а также в районе Галицыновки. До Покровска российской армии (Красноармейска) остается шесть километров. Угледарское направление Ситуация вокруг Угледара для ВСУ осложняется. Российские войска атаковали Пречистовку севернее Новомайорского, создавая перспективы охвата Угледара как с востока, так и с юго-запада. Обстрелы позиций ВСУ западнее Угледара усилились. Херсонское направление ВСУ пытаются действовать на островах, но подвергаются огню артиллерии и атакам с БПЛА. Обстрелам со стороны украинской армии подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Малая Кардашинка, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка и Подстепное. Атаки ВСУ на другие российские регионы В Белгородской области за прошедший день ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего ранены двое гражданских. Там же в результате удара украинского БПЛА ранен еще один мирный житель. Также обстреляны населенные пункты Новая Таволжанка, Тишанка и Дроновка.