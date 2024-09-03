ВСУ запаниковали из-за активизации ВС РФ под Харьковом: карта СВО на 3 сентября

Под Харьковом ВСУ сталкиваются с усиленными атаками российских войск, что вызывает опасения и панические настроения. Активные действия также происходят на других фронтах, где украинские военные пытаются укрепить позиции, сталкиваясь с огнем ВС РФ. На херсонском направлении также наблюдается жестокий натиск со стороны российских военных. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Харьковское направление
Украинские солдаты в районах Волчанска и Липцов сообщают о двукратном увеличении боев с ВС РФ и признают численное преимущество российской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, отметив также панические настроения в рядах ВСУ.
Курское направление
В Курской области ВСУ укрепляются на занятых позициях, подводя подкрепления и технику. В Кореневском районе ВСУ атакуют в направлении Комаровки и Коренево. Также идут встречные бои в Погребках и Малой Локни, где идут встречные бои. Продолжаются столкновения на направлении Плехово-Борки.
Часовоярское направление
ВС РФ атакуют западную часть Калиновки за водоканалом Северский Донец-Донбасс. Проблему для российской армии представляют дроны ВСУ. Бои продолжаются в районе Григоровки, а в Часовом Яре идут позиционные столкновения.
Покровское направление
Идут бои за Гродовку и Селидово, а также в районе Галицыновки. До Покровска российской армии (Красноармейска) остается шесть километров.
Угледарское направление
Ситуация вокруг Угледара для ВСУ осложняется. Российские войска атаковали Пречистовку севернее Новомайорского, создавая перспективы охвата Угледара как с востока, так и с юго-запада. Обстрелы позиций ВСУ западнее Угледара усилились.
Херсонское направление
ВСУ пытаются действовать на островах, но подвергаются огню артиллерии и атакам с БПЛА. Обстрелам со стороны украинской армии подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Малая Кардашинка, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка и Подстепное.
Атаки ВСУ на другие российские регионы
В Белгородской области за прошедший день ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего ранены двое гражданских. Там же в результате удара украинского БПЛА ранен еще один мирный житель. Также обстреляны населенные пункты Новая Таволжанка, Тишанка и Дроновка.
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