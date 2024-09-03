Зеленский подтвердил мощный удар по Полтаве, где погибли десятки военных

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По его словам, погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали.
«Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что было ранено свыше 180 военных, 41 погиб.
ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где, возможно, присутствовали иностранные наемники, занимавшиеся обучением украинских военных. Удар был совершен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде в момент построения личного состава.
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