Зеленский подтвердил мощный удар по Полтаве, где погибли десятки военных

03 сентября 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Зеленский сообщил, что при ударе ВС РФ по военному объекту ВСУ погиб 41 военный Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По его словам, погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали. «Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что было ранено свыше 180 военных, 41 погиб. ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где, возможно, присутствовали иностранные наемники, занимавшиеся обучением украинских военных. Удар был совершен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде в момент построения личного состава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По его словам, погиб 41 украинский военный, еще более 180 пострадали. «Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что было ранено свыше 180 военных, 41 погиб. ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где, возможно, присутствовали иностранные наемники, занимавшиеся обучением украинских военных. Удар был совершен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде в момент построения личного состава.