В Челябинской области выбирают губернатора и 386 депутатов

В Челябинской области начались выборы губернатора (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024

В Челябинской области начались выборы губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. В 08:00 открылись для избирателей 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков.

«Помимо выборов губернатора, в регионе проходит 61 кампания по выборам и довыборам депутатов в муниципалитетах, а также выборы на должность главы сельского поселения Путь Октября Кизильского района. Всего на 386 мандатов претендуют 1257 кандидатов», — сообщили в облизбиркоме.

Самой крупной избирательной кампанией станут выборы губернатора Челябинской области — в них участвуют все жители региона, имеющие право голосовать. Кроме того, в Челябинске состоятся выборы в гордуму. В закрытом городе Трехгорном, а также в Саткинском, Пластовском и Нязепетровском районах, поменявших статус на округа, пройдут выборы собраний депутатов в полном составе.

В Копейске пройдут довыборы шести из 25 муниципальных депутатов. В Кунашакском районе — довыборы двух депутатов, в Аргаяшском районе — трех. Также пройдут довыборы в Красноармейском, Катав-Ивановском и Чебаркульском районах, в Златоусте, Усть-Катаве и Локомотивном.

Кроме того, состоятся выборы депутатов сельсоветов. Они пройдут в Агаповском, Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Катав-Ивановском, Каслинском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Чесменском, Уйском, Троицком и Увельском районах. Самая большая кампания по сельсоветам предстоит в Сосновском районе. Здесь будут выбирать новые депутатские корпуса в тринадцати поселениях.

Выборы пройдут в течение двух дней: 7 и 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.