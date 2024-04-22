Почти сто челябинцев решили участвовать в выборах в гордуму

На праймериз «Единой России» в Челябинске заявились 93 участника
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Заседание Гордумы. Челябинск, президиум, гордума, городская дума
Победители праймериз могут рассчитывать на 25 из 37 кресел в челябинской гордуме Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Почти сто человек решили участвовать в праймериз «Единой России» по выборам в гордуму Челябинска по состоянию на 22 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте партии.

На данный момент конкуренция составляет четыре человека на округ. Пока в списке нет ни одного известного в Челябинске политика или действующего депутата городской думы. По информации URA.RU, их выдвижение состоится перед самым окончанием приема документов.

В этом году подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» можно до 25 апреля. Само голосование будет проходить с 20 по 26 мая. Участником может стать представитель любой партии либо беспартийный, но в случае победы ему придется вступить в ЕР или в число ее сторонников. Если в предварительном голосовании участвует ветеран СВО, он получит 25% дополнительно к набранным голосам.

Итоги праймериз подведут до 29 мая. Сами выборы в гордуму назначены на 8 сентября. После отмены реформы МСУ в ней будет 37 депутатов, из которых 25 изберут по одномандатным округам.

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Почти сто человек решили участвовать в праймериз «Единой России» по выборам в гордуму Челябинска по состоянию на 22 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте партии. На данный момент конкуренция составляет четыре человека на округ. Пока в списке нет ни одного известного в Челябинске политика или действующего депутата городской думы. По информации URA.RU, их выдвижение состоится перед самым окончанием приема документов. В этом году подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» можно до 25 апреля. Само голосование будет проходить с 20 по 26 мая. Участником может стать представитель любой партии либо беспартийный, но в случае победы ему придется вступить в ЕР или в число ее сторонников. Если в предварительном голосовании участвует ветеран СВО, он получит 25% дополнительно к набранным голосам. Итоги праймериз подведут до 29 мая. Сами выборы в гордуму назначены на 8 сентября. После отмены реформы МСУ в ней будет 37 депутатов, из которых 25 изберут по одномандатным округам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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