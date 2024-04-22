Почти сто челябинцев решили участвовать в выборах в гордуму

Почти сто человек решили участвовать в праймериз «Единой России» по выборам в гордуму Челябинска по состоянию на 22 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте партии.
На данный момент конкуренция составляет четыре человека на округ. Пока в списке нет ни одного известного в Челябинске политика или действующего депутата городской думы. По информации URA.RU, их выдвижение состоится перед самым окончанием приема документов.
В этом году подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» можно до 25 апреля. Само голосование будет проходить с 20 по 26 мая. Участником может стать представитель любой партии либо беспартийный, но в случае победы ему придется вступить в ЕР или в число ее сторонников. Если в предварительном голосовании участвует ветеран СВО, он получит 25% дополнительно к набранным голосам.
Итоги праймериз подведут до 29 мая. Сами выборы в гордуму назначены на 8 сентября. После отмены реформы МСУ в ней будет 37 депутатов, из которых 25 изберут по одномандатным округам.
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