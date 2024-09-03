Путин и глава Монголии почтили память маршала Жукова

03 сентября 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Путин и Хурэлсух возложили цветы к мемориалу маршала Георгия Жукова в Монголии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух приняли участие в церемонии возложения венка к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову, почтив его память, сообщили в Кремле. Мемориал находится в Улан-Баторе. Новость по теме С победоносного разгрома японцев на Халхин-Голе прошло 85 лет: хроника сражений «Президенты России и Монголии возложили венок к памятнику Георгию Жукову», — говорится в telegram-канале Кремля. В церемонии также участвовал военный духовой оркестр и почетный караул в национальной форме, были гимны Монголии и России. Георгий Жуков, память которого почтили Путин и Хурэлсух, в 1939 году командовал монгольскими и советскими войсками в боях на Халхин-Голе. В столице Монголии, Улан-Баторе, расположен мемориальный комплекс, посвященный советскому полководцу. Создание комплекса было инициировано правительством страны в знак уважения к вкладу маршала в совместную борьбу монгольского и советского народов против японских захватчиков. За успешное командование во время Халхин-Гольской операции Георгий Жуков был награжден звездой Героя Советского Союза. В дальнейшем, в 1969 году, он также был удостоен звания героя Монгольской Народной Республики. Владимир Путин накануне прибыл в Монголию с официальным визитом. В рамках проездки президент России проведет переговоры с монгольскими властями, направленные на углубление сотрудничества между странами в различных сферах, включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику и транспорт. Также Путин присоединился к торжествам, посвященным 85-летию победы советско-монгольских войск в битве на Халхин-Голе. В ходе встречи с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом, российский лидер выразил мнение о давних и крепких связях между РФ и Монголией. Он подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений и назвал Монголию «важным союзником» времен СССР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух приняли участие в церемонии возложения венка к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову, почтив его память, сообщили в Кремле. Мемориал находится в Улан-Баторе. «Президенты России и Монголии возложили венок к памятнику Георгию Жукову», — говорится в telegram-канале Кремля. В церемонии также участвовал военный духовой оркестр и почетный караул в национальной форме, были гимны Монголии и России. Георгий Жуков, память которого почтили Путин и Хурэлсух, в 1939 году командовал монгольскими и советскими войсками в боях на Халхин-Голе. В столице Монголии, Улан-Баторе, расположен мемориальный комплекс, посвященный советскому полководцу. Создание комплекса было инициировано правительством страны в знак уважения к вкладу маршала в совместную борьбу монгольского и советского народов против японских захватчиков. За успешное командование во время Халхин-Гольской операции Георгий Жуков был награжден звездой Героя Советского Союза. В дальнейшем, в 1969 году, он также был удостоен звания героя Монгольской Народной Республики. Владимир Путин накануне прибыл в Монголию с официальным визитом. В рамках проездки президент России проведет переговоры с монгольскими властями, направленные на углубление сотрудничества между странами в различных сферах, включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику и транспорт. Также Путин присоединился к торжествам, посвященным 85-летию победы советско-монгольских войск в битве на Халхин-Голе. В ходе встречи с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом, российский лидер выразил мнение о давних и крепких связях между РФ и Монголией. Он подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений и назвал Монголию «важным союзником» времен СССР.