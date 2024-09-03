Путин: Монголия на протяжении десятилетий остается важным союзником РФ

Отношения между РФ и Монголией успешно развиваются на протяжении десятилетий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав Монголию «важным союзником» в борьбе с нацизмом и милитаризмом во времена СССР.
«На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно», — заявил Путин на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом. Его слова передает РИА Новости.
Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом с целью обсуждения сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других. Он также принял участие в мероприятиях которые посвящены 85-летию победы советско-монгольских войск в битве на Халхин-Голе.
Российского лидера торжественно встретили в Улан-Баторе, хотя ранее Украина потребовала его ареста, поскольку Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда в рамках Римского статута. Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Однако эти решения не имеют юридической силы с точки зрения РФ и ряда других стран, включая США.
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