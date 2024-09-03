Путин: Монголия на протяжении десятилетий остается важным союзником РФ

03 сентября 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что Монголия оказалась надежным союзником России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения между РФ и Монголией успешно развиваются на протяжении десятилетий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав Монголию «важным союзником» в борьбе с нацизмом и милитаризмом во времена СССР. «На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно», — заявил Путин на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом. Его слова передает РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом с целью обсуждения сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других. Он также принял участие в мероприятиях которые посвящены 85-летию победы советско-монгольских войск в битве на Халхин-Голе. Российского лидера торжественно встретили в Улан-Баторе, хотя ранее Украина потребовала его ареста, поскольку Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда в рамках Римского статута. Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Однако эти решения не имеют юридической силы с точки зрения РФ и ряда других стран, включая США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отношения между РФ и Монголией успешно развиваются на протяжении десятилетий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав Монголию «важным союзником» в борьбе с нацизмом и милитаризмом во времена СССР. «На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно», — заявил Путин на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом. Его слова передает РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом с целью обсуждения сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других. Он также принял участие в мероприятиях которые посвящены 85-летию победы советско-монгольских войск в битве на Халхин-Голе. Российского лидера торжественно встретили в Улан-Баторе, хотя ранее Украина потребовала его ареста, поскольку Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда в рамках Римского статута. Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Однако эти решения не имеют юридической силы с точки зрения РФ и ряда других стран, включая США.