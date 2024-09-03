В Екатеринбурге стремительно дорожают однокомнатные квартиры

В Екатеринбурге стоимость однокомнатных квартир выросла на 11,1%

03 сентября 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Квадратный метр «однушки» стоит 138,2 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цены на однокомнатные квартиры в Екатеринбурге за год выросли на 11,1%. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «Средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры в Екатеринбурге достигла 138,2 тысячи рублей, в августе 2023 года квадратный метр таких объектов в среднем стоил 124,3 тысячи рублей, прирост в стоимости составил 13,9 тысячи рублей (+11,1%)», — сказано в обзоре. Двухкомнатные квартиры подорожали со 111,7 тысячи рублей до 123,5 тысячи рублей за квадратный метр (+10,5%). Средняя стоимость трехкомнатной квартиры оказалась на отметке в 114,5 тысячи рублей за один квадратный метр, это выше, чем годом ранее, на 8,8%. В августе 2024-го средняя полная цена продажи квартиры на вторичном рынке составила 5,1 миллиона рублей, став больше на 337 тысяч рублей (+7%) в сравнении с прошлым годом. Самую дорогую недвижимость на вторичном рынке продают в районе автовокзала — 157,4 тысячи рублей за квадратный метр, что выше на 1,2%, чем в июле. Ранее URA.RU рассказывало, что средняя стоимость вторичного жилья в июле составляла 5,16 миллиона рублей. Чаще всего покупатели выбирали однокомнатные квартиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на однокомнатные квартиры в Екатеринбурге за год выросли на 11,1%. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «Средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры в Екатеринбурге достигла 138,2 тысячи рублей, в августе 2023 года квадратный метр таких объектов в среднем стоил 124,3 тысячи рублей, прирост в стоимости составил 13,9 тысячи рублей (+11,1%)», — сказано в обзоре. Двухкомнатные квартиры подорожали со 111,7 тысячи рублей до 123,5 тысячи рублей за квадратный метр (+10,5%). Средняя стоимость трехкомнатной квартиры оказалась на отметке в 114,5 тысячи рублей за один квадратный метр, это выше, чем годом ранее, на 8,8%. В августе 2024-го средняя полная цена продажи квартиры на вторичном рынке составила 5,1 миллиона рублей, став больше на 337 тысяч рублей (+7%) в сравнении с прошлым годом. Самую дорогую недвижимость на вторичном рынке продают в районе автовокзала — 157,4 тысячи рублей за квадратный метр, что выше на 1,2%, чем в июле. Ранее URA.RU рассказывало, что средняя стоимость вторичного жилья в июле составляла 5,16 миллиона рублей. Чаще всего покупатели выбирали однокомнатные квартиры.