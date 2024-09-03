В Екатеринбурге стремительно дорожают однокомнатные квартиры

В Екатеринбурге стоимость однокомнатных квартир выросла на 11,1%
© Служба новостей «URA.RU»
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Квадратный метр «однушки» стоит 138,2 тысячи рублей Фото:

Цены на однокомнатные квартиры в Екатеринбурге за год выросли на 11,1%. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«Средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры в Екатеринбурге достигла 138,2 тысячи рублей, в августе 2023 года квадратный метр таких объектов в среднем стоил 124,3 тысячи рублей, прирост в стоимости составил 13,9 тысячи рублей (+11,1%)», — сказано в обзоре. Двухкомнатные квартиры подорожали со 111,7 тысячи рублей до 123,5 тысячи рублей за квадратный метр (+10,5%). Средняя стоимость трехкомнатной квартиры оказалась на отметке в 114,5 тысячи рублей за один квадратный метр, это выше, чем годом ранее, на 8,8%.

В августе 2024-го средняя полная цена продажи квартиры на вторичном рынке составила 5,1 миллиона рублей, став больше на 337 тысяч рублей (+7%) в сравнении с прошлым годом. Самую дорогую недвижимость на вторичном рынке продают в районе автовокзала — 157,4 тысячи рублей за квадратный метр, что выше на 1,2%, чем в июле.

Ранее URA.RU рассказывало, что средняя стоимость вторичного жилья в июле составляла 5,16 миллиона рублей. Чаще всего покупатели выбирали однокомнатные квартиры.

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Цены на однокомнатные квартиры в Екатеринбурге за год выросли на 11,1%. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «Средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры в Екатеринбурге достигла 138,2 тысячи рублей, в августе 2023 года квадратный метр таких объектов в среднем стоил 124,3 тысячи рублей, прирост в стоимости составил 13,9 тысячи рублей (+11,1%)», — сказано в обзоре. Двухкомнатные квартиры подорожали со 111,7 тысячи рублей до 123,5 тысячи рублей за квадратный метр (+10,5%). Средняя стоимость трехкомнатной квартиры оказалась на отметке в 114,5 тысячи рублей за один квадратный метр, это выше, чем годом ранее, на 8,8%. В августе 2024-го средняя полная цена продажи квартиры на вторичном рынке составила 5,1 миллиона рублей, став больше на 337 тысяч рублей (+7%) в сравнении с прошлым годом. Самую дорогую недвижимость на вторичном рынке продают в районе автовокзала — 157,4 тысячи рублей за квадратный метр, что выше на 1,2%, чем в июле. Ранее URA.RU рассказывало, что средняя стоимость вторичного жилья в июле составляла 5,16 миллиона рублей. Чаще всего покупатели выбирали однокомнатные квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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