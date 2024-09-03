Школьницы в Монголии спели Путину «По малину в сад пойдем»

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Монголия
Путин прибыл с официальным визитом в Монголию 2 сентября Фото:

Во время визита в Монголию президент РФ Владимир Путин посетил школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. Школьники младших классов устроили концерт для российского лидера и исполнили песню «По малину в сад пойдем». Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Здравствуйте, мы рады вас видеть», — приветствовали дети Путина и российскую делегацию. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. После приветствия дети станцевали под песню «По малину в сад пойдем». Кроме того, во время встречи глава России также пообщался с учениками 11-х классов. Один из учеников признался Путину в желании стать врачом и поступить в МГУ.

Визит президента России завершился торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. В церемонии приняли участие 20 всадников из числа Вооруженных сил Монголии. Путина также встретил почетный караул монгольских батыров. Отмечается, что Путин в рамках визита предложил монгольскому лидеру Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС.

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Во время визита в Монголию президент РФ Владимир Путин посетил школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. Школьники младших классов устроили концерт для российского лидера и исполнили песню «По малину в сад пойдем». Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. «Здравствуйте, мы рады вас видеть», — приветствовали дети Путина и российскую делегацию. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. После приветствия дети станцевали под песню «По малину в сад пойдем». Кроме того, во время встречи глава России также пообщался с учениками 11-х классов. Один из учеников признался Путину в желании стать врачом и поступить в МГУ. Визит президента России завершился торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. В церемонии приняли участие 20 всадников из числа Вооруженных сил Монголии. Путина также встретил почетный караул монгольских батыров. Отмечается, что Путин в рамках визита предложил монгольскому лидеру Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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