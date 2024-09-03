Школьницы в Монголии спели Путину «По малину в сад пойдем»

03 сентября 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Путин прибыл с официальным визитом в Монголию 2 сентября Фото: Даниил Глухов © URA.RU Во время визита в Монголию президент РФ Владимир Путин посетил школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. Школьники младших классов устроили концерт для российского лидера и исполнили песню «По малину в сад пойдем». Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. «Здравствуйте, мы рады вас видеть», — приветствовали дети Путина и российскую делегацию. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. После приветствия дети станцевали под песню «По малину в сад пойдем». Кроме того, во время встречи глава России также пообщался с учениками 11-х классов. Один из учеников признался Путину в желании стать врачом и поступить в МГУ. Визит президента России завершился торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. В церемонии приняли участие 20 всадников из числа Вооруженных сил Монголии. Путина также встретил почетный караул монгольских батыров. Отмечается, что Путин в рамках визита предложил монгольскому лидеру Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время визита в Монголию президент РФ Владимир Путин посетил школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. Школьники младших классов устроили концерт для российского лидера и исполнили песню «По малину в сад пойдем». Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. «Здравствуйте, мы рады вас видеть», — приветствовали дети Путина и российскую делегацию. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. После приветствия дети станцевали под песню «По малину в сад пойдем». Кроме того, во время встречи глава России также пообщался с учениками 11-х классов. Один из учеников признался Путину в желании стать врачом и поступить в МГУ. Визит президента России завершился торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. В церемонии приняли участие 20 всадников из числа Вооруженных сил Монголии. Путина также встретил почетный караул монгольских батыров. Отмечается, что Путин в рамках визита предложил монгольскому лидеру Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС.