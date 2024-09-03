Путин сделал президенту Монголии заманчивое предложение

Путин пригласил монгольского президента посетить саммит БРИКС в 2025 году
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БРИКС, си цзиньпин, брикс, путин
Владимир Путин пригласил Ухнаагийна Хурэлсух в Россию на саммит в БРИКС в 2025 году Фото:

Российский президент Владимир Путин во время своего рабочего визита в Монголию предложил монгольскому лидеру Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию в следующем году. Он пригласил того на саммит в БРИКС, который пройдет в Казани.

«Я принимаю ваше приглашение», — ответил монгольский лидер на приглашение в ходе двусторонней встречи с Путиным. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча предполагается в формате «БРИКС плюс».

В настоящий момент Путин находится в Улан-Баторе (Монголия). Он прибыл туда для укрепления международного сотрудничества между странами. Президента РФ встретил почетный караул.

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Российский президент Владимир Путин во время своего рабочего визита в Монголию предложил монгольскому лидеру Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию в следующем году. Он пригласил того на саммит в БРИКС, который пройдет в Казани. «Я принимаю ваше приглашение», — ответил монгольский лидер на приглашение в ходе двусторонней встречи с Путиным. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча предполагается в формате «БРИКС плюс». В настоящий момент Путин находится в Улан-Баторе (Монголия). Он прибыл туда для укрепления международного сотрудничества между странами. Президента РФ встретил почетный караул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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