Путин сделал президенту Монголии заманчивое предложение

Российский президент Владимир Путин во время своего рабочего визита в Монголию предложил монгольскому лидеру Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию в следующем году. Он пригласил того на саммит в БРИКС, который пройдет в Казани.
«Я принимаю ваше приглашение», — ответил монгольский лидер на приглашение в ходе двусторонней встречи с Путиным. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча предполагается в формате «БРИКС плюс».
В настоящий момент Путин находится в Улан-Баторе (Монголия). Он прибыл туда для укрепления международного сотрудничества между странами. Президента РФ встретил почетный караул.
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