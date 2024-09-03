Тюрьма, СВО, любовь к детям: что известно о возможном убийце Насти Якиной из Тагила

Подозреваемого в убийстве школьницы пока не привезли в Нижний Тагил

03 сентября 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Тело Насти Якиной обнаружили днем 3 сентября Фото: Сергей Бодров © URA.RU В Нижнем Тагиле по подозрению в убийстве 11-летней школьницы Насти Якиной задержан некий Владимир Александров. Пока представители силовых ведомств не комментируют происшествие, URA.RU собрало в один материал все, что на данный момент известно о предполагаемом преступнике. Александрову примерно 40 лет, родом он из Сибири. Три месяца назад он приехал в Нижний Тагил с СВО, где служил по контракту. Устроился работать на завод и снял комнату в общежитии на улице Юности. В этом же доме жили и Якины, только в другом подъезде. Настю воспитывал один отец — ее мама умерла от тяжелой болезни месяц назад. Жильцы общаги единодушно охарактеризовали Александрова как доброго человека, любящего детей. Одна из соседок, к которой он заглядывал частенько на кофе, призналась, что мужчина баловал ее семилетнюю дочь, называл ласковыми словами и носил гостинцы. А для ее младшей полуторагодовалой дочки он и вовсе хотел стать крестным отцом. Владимира поймали во многом случайно Фото: URA.RU Александров настолько якобы бескорыстно любил детей, что даже оборудовал недавно во дворе дома песочницу: сам купил и привез песок. Жил он один, о себе рассказывал мало, иногда выпивал. Как-то раз его видели в компании девушки, которую он привел к себе в гости. Со слов соседей, Александров был в прошлом судим, он сам признавался в этом. Однако никто толком не знал, за что. Одни говорят, что мужчина сидел за разбой, другие — за изнасилование, третьи считают, что подозреваемый отбывал срок за убийство. Осужденный якобы был амнистирован указом президента как участник СВО. Новость по теме Тело нашли в подвале: главное о жестоком убийстве 12-летней Насти Якиной в Тагиле Опять же по словам жильцов, Александров высказывал намерение вернуться на фронт. Поэтому никто особо не удивился, когда 31 августа он объявил, что увольняется без отработки и уезжает на спецоперацию (предположительно, девочка к этому моменту уже была мертва). Мужчина попросил одного из коллег-заводчан отвезти его в аэропорт Кольцово и занял у товарища 25 тысяч рублей. Там его задержали. По другой версии, он был пойман уже в аэропорту Москвы, куда успел улететь. Подозреваемый не был близко знаком с семьей Якиных, однако все же общался с ними. Так, по свидетельствам очевидцев, 30 августа Александров закатил во дворе дома пирушку, жарил шашлыки и выпивал. В этот вечер он поднялся и к Настиному отцу и пригласил того поесть с ним мяса. Мужчина отказался, сославшись на то, что уходит в ночную смену (он работал на том же заводе, что и подозреваемый). Таким образом, Александров знал, что девочка будет ночью одна. Более того: в роковой вечер Настя якобы гуляла во дворе и снимала на видео, как пирует Александров. Сыщиками был найден телефон девочки, где обнаружили и эти кадры. Они тоже могут стать уликой в деле. Кроме того, в квартире Александрова, были найдены кровь и волосы, предположительно, принадлежащие жертве. Кровь нашли и на куртке девочки, она была брошена на улице. Тело ребенка было обнаружено в подвале общежития. По неподтвержденным данным, на нем имеются следы удушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле по подозрению в убийстве 11-летней школьницы Насти Якиной задержан некий Владимир Александров. Пока представители силовых ведомств не комментируют происшествие, URA.RU собрало в один материал все, что на данный момент известно о предполагаемом преступнике. Александрову примерно 40 лет, родом он из Сибири. Три месяца назад он приехал в Нижний Тагил с СВО, где служил по контракту. Устроился работать на завод и снял комнату в общежитии на улице Юности. В этом же доме жили и Якины, только в другом подъезде. Настю воспитывал один отец — ее мама умерла от тяжелой болезни месяц назад. Жильцы общаги единодушно охарактеризовали Александрова как доброго человека, любящего детей. Одна из соседок, к которой он заглядывал частенько на кофе, призналась, что мужчина баловал ее семилетнюю дочь, называл ласковыми словами и носил гостинцы. А для ее младшей полуторагодовалой дочки он и вовсе хотел стать крестным отцом. Александров настолько якобы бескорыстно любил детей, что даже оборудовал недавно во дворе дома песочницу: сам купил и привез песок. Жил он один, о себе рассказывал мало, иногда выпивал. Как-то раз его видели в компании девушки, которую он привел к себе в гости. Со слов соседей, Александров был в прошлом судим, он сам признавался в этом. Однако никто толком не знал, за что. Одни говорят, что мужчина сидел за разбой, другие — за изнасилование, третьи считают, что подозреваемый отбывал срок за убийство. Осужденный якобы был амнистирован указом президента как участник СВО. Опять же по словам жильцов, Александров высказывал намерение вернуться на фронт. Поэтому никто особо не удивился, когда 31 августа он объявил, что увольняется без отработки и уезжает на спецоперацию (предположительно, девочка к этому моменту уже была мертва). Мужчина попросил одного из коллег-заводчан отвезти его в аэропорт Кольцово и занял у товарища 25 тысяч рублей. Там его задержали. По другой версии, он был пойман уже в аэропорту Москвы, куда успел улететь. Подозреваемый не был близко знаком с семьей Якиных, однако все же общался с ними. Так, по свидетельствам очевидцев, 30 августа Александров закатил во дворе дома пирушку, жарил шашлыки и выпивал. В этот вечер он поднялся и к Настиному отцу и пригласил того поесть с ним мяса. Мужчина отказался, сославшись на то, что уходит в ночную смену (он работал на том же заводе, что и подозреваемый). Таким образом, Александров знал, что девочка будет ночью одна. Более того: в роковой вечер Настя якобы гуляла во дворе и снимала на видео, как пирует Александров. Сыщиками был найден телефон девочки, где обнаружили и эти кадры. Они тоже могут стать уликой в деле. Кроме того, в квартире Александрова, были найдены кровь и волосы, предположительно, принадлежащие жертве. Кровь нашли и на куртке девочки, она была брошена на улице. Тело ребенка было обнаружено в подвале общежития. По неподтвержденным данным, на нем имеются следы удушения.