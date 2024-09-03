Тело нашли в подвале: главное о жестоком убийстве 12-летней Насти Якиной в Тагиле

В Нижнем Тагиле нашли тело 12-летней Насти Якиной

03 сентября 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Настю Якину искали четверо суток (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу В Нижнем Тагиле нашли тело 12-летней Насти Якиной, которая пропала несколько дней назад при странных обстоятельствах. Девочку искали четверо суток волонтеры, кинологи и полицейские. По предварительным данным, девочку убил сосед, живший на пятом этаже. URA.RU рассказывает, что известно о трагедии. Настя Якина жила в общежитии Нижнего Тагила вместе с матерью и отцом Александром, он работает на заводе. Мать Насти месяц назад умерла от тяжелой неизлечимой болезни. И дочь с отцом остались вдвоем. 31 августа Александр вернулся домой с ночной смены на заводе и обнаружил, что девочки нет дома. Он обратился с заявлением о пропаже в полицию. Отец сообщил, что дочь отпросилась у него погулять, но в назначенное время домой не вернулась. Он начал искать ее сам, однако позднее понял, что без помощи не обойтись. Такие листовки расклеивали по Нижнему Тагилу URA.RU Поисками девочки занимались 140 полицейских из Нижнего Тагила, волонтеры «ЛизаАлерт» из трех отрядов, кинологи, сотрудники уголовного розыска. Они осмотрели подвалы, подъезды и колодцы, а по всему городу были размещены ориентировки. В День знаний на торжественные линейки нагрянула полиция. Поиски контролировало руководство свердловского главка МВД. Полиция также прибегла к помощи детектора лжи. Волонтеры и полицейские прочесали кладбище, в том числе, для того, чтобы проверить версию, что школьница может находиться на могиле мамы. Общежитие, в котором жила Настя оцепили на время следственных мероприятий URA.RU Первой находкой стал найденный неподалеку от дома телефон Насти. Появилось предположение, что девочка потеряла телефон и, испугавшись реакции отца, решила не возвращаться домой. По второй версии, девочка совершила самоубийство. Силовики проверяли записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти какие-нибудь следы школьницы. Поиски несколько дней не давали никаких результатов, пока следователи — по прибытии начальства — не обнаружили на пятом этаже общежития улики, которые указывали на криминальный характер исчезновения девочки. В одной из квартир были обнаружены следы крови и волосы девочки. Дверь в квартиру, где, предположительно, живет подозреваемый URA.RU URA.RU URA.RU Тело девочки под одеялом нашли в подвале общежития на улице Юности. В белый фургон погрузили черный мешок и увезли. Подвал общежития, где нашли тело URA.RU URA.RU В убийстве Насти подозревают участника СВО Владимира Александрова, он был соседом семьи. По неподтвержденным данным, он уже ранее был судим. Кроме этого, ходят слухи, что подозреваемый именно 31 августа уехал из города, хотя в этот день его видели на остановке. Мужчина удалил все свои соцсети. Александрова задержали в Москве, оттуда он хотел уехать на СВО. Соседи рассказали корреспонденту URA.RU, что мужчина очень любил детей и всегда делал им комплименты. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле нашли тело 12-летней Насти Якиной, которая пропала несколько дней назад при странных обстоятельствах. Девочку искали четверо суток волонтеры, кинологи и полицейские. По предварительным данным, девочку убил сосед, живший на пятом этаже. URA.RU рассказывает, что известно о трагедии. Настя Якина жила в общежитии Нижнего Тагила вместе с матерью и отцом Александром, он работает на заводе. Мать Насти месяц назад умерла от тяжелой неизлечимой болезни. И дочь с отцом остались вдвоем. 31 августа Александр вернулся домой с ночной смены на заводе и обнаружил, что девочки нет дома. Он обратился с заявлением о пропаже в полицию. Отец сообщил, что дочь отпросилась у него погулять, но в назначенное время домой не вернулась. Он начал искать ее сам, однако позднее понял, что без помощи не обойтись. Поисками девочки занимались 140 полицейских из Нижнего Тагила, волонтеры «ЛизаАлерт» из трех отрядов, кинологи, сотрудники уголовного розыска. Они осмотрели подвалы, подъезды и колодцы, а по всему городу были размещены ориентировки. В День знаний на торжественные линейки нагрянула полиция. Поиски контролировало руководство свердловского главка МВД. Полиция также прибегла к помощи детектора лжи. Волонтеры и полицейские прочесали кладбище, в том числе, для того, чтобы проверить версию, что школьница может находиться на могиле мамы. Первой находкой стал найденный неподалеку от дома телефон Насти. Появилось предположение, что девочка потеряла телефон и, испугавшись реакции отца, решила не возвращаться домой. По второй версии, девочка совершила самоубийство. Силовики проверяли записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти какие-нибудь следы школьницы. Поиски несколько дней не давали никаких результатов, пока следователи — по прибытии начальства — не обнаружили на пятом этаже общежития улики, которые указывали на криминальный характер исчезновения девочки. В одной из квартир были обнаружены следы крови и волосы девочки. Тело девочки под одеялом нашли в подвале общежития на улице Юности. В белый фургон погрузили черный мешок и увезли. В убийстве Насти подозревают участника СВО Владимира Александрова, он был соседом семьи. По неподтвержденным данным, он уже ранее был судим. Кроме этого, ходят слухи, что подозреваемый именно 31 августа уехал из города, хотя в этот день его видели на остановке. Мужчина удалил все свои соцсети. Александрова задержали в Москве, оттуда он хотел уехать на СВО. Соседи рассказали корреспонденту URA.RU, что мужчина очень любил детей и всегда делал им комплименты.