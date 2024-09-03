В Челябинске с 15 по 29 августа цены на квартиры-студии снизились на 8,23%. Стоимость подобного жилья на вторичном рынке за две недели упала с 97 тысяч до 90 тысяч 200 рублей за квадрат, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 15 по 29 августа стоимость квартир-студий снизилась на 8,23%. Студии снизились в цене с 97 тысяч до 90 тысяч 200 рублей за квадратный метр», — следует из динамики цен на сайте Restate.
В июле 2024 года в Челябинске самые дешевые квартиры на вторичном рынке продавались в Металлургическом (83 тысячи рублей за квадрат) и Тракторозаводском (88 тысяч рублей за квадрат) районах Челябинска. Невысокая стоимость жилья объясняется тем, они расположены недалеко от заводов, достаточно загрязнены, горожане стараются переезжать в более чистые районы, максимально удаленные от них. В частности, туда, где расположено больше лесных массивов.
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