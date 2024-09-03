«Хочу, чтобы он сдох»: отец убитой в Тагиле девочки мечтает расправиться с преступником

Отец убитой в Тагиле девочки мечтает расправиться с преступником

03 сентября 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Мужчина хотел бы отомстить убийце за смерть ребенка Фото: Артем Нилов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Отец убитой в Нижнем Тагиле Насти Якиной хотел бы сам расправиться с предполагаемым преступником. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. «Я хочу, чтобы он сдох, но мне не дадут его. Не дадут, просто оградят. Я сам бы хотел расправиться, такие животные не должны жить на белом свете. Ну он там [в колонии] сдохнет. Там с педофилами очень жестко», — сказал убитый горем отец. Как уже сообщалось, месяцем ранее он потерял жену, она скончалась от болезни. 12-летняя Настя Якина пропала 30 августа. 3 сентября ее тело нашли в подвале дома, где жила девочка. Она была убита. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Он ранее был судим, потом амнистирован за участие в СВО. Более подробно о личности вероятного убийцы, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец убитой в Нижнем Тагиле Насти Якиной хотел бы сам расправиться с предполагаемым преступником. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. «Я хочу, чтобы он сдох, но мне не дадут его. Не дадут, просто оградят. Я сам бы хотел расправиться, такие животные не должны жить на белом свете. Ну он там [в колонии] сдохнет. Там с педофилами очень жестко», — сказал убитый горем отец. Как уже сообщалось, месяцем ранее он потерял жену, она скончалась от болезни. 12-летняя Настя Якина пропала 30 августа. 3 сентября ее тело нашли в подвале дома, где жила девочка. Она была убита. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Он ранее был судим, потом амнистирован за участие в СВО. Более подробно о личности вероятного убийцы, — в материале URA.RU.