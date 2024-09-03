«Хочу, чтобы он сдох»: отец убитой в Тагиле девочки мечтает расправиться с преступником

Отец убитой в Тагиле девочки мечтает расправиться с преступником
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина хотел бы отомстить убийце за смерть ребенка
Мужчина хотел бы отомстить убийце за смерть ребенка Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Отец убитой в Нижнем Тагиле Насти Якиной хотел бы сам расправиться с предполагаемым преступником. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.

«Я хочу, чтобы он сдох, но мне не дадут его. Не дадут, просто оградят. Я сам бы хотел расправиться, такие животные не должны жить на белом свете. Ну он там [в колонии] сдохнет. Там с педофилами очень жестко», — сказал убитый горем отец. Как уже сообщалось, месяцем ранее он потерял жену, она скончалась от болезни.

12-летняя Настя Якина пропала 30 августа. 3 сентября ее тело нашли в подвале дома, где жила девочка. Она была убита. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Он ранее был судим, потом амнистирован за участие в СВО. Более подробно о личности вероятного убийцы, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец убитой в Нижнем Тагиле Насти Якиной хотел бы сам расправиться с предполагаемым преступником. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. «Я хочу, чтобы он сдох, но мне не дадут его. Не дадут, просто оградят. Я сам бы хотел расправиться, такие животные не должны жить на белом свете. Ну он там [в колонии] сдохнет. Там с педофилами очень жестко», — сказал убитый горем отец. Как уже сообщалось, месяцем ранее он потерял жену, она скончалась от болезни. 12-летняя Настя Якина пропала 30 августа. 3 сентября ее тело нашли в подвале дома, где жила девочка. Она была убита. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Он ранее был судим, потом амнистирован за участие в СВО. Более подробно о личности вероятного убийцы, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...