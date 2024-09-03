На Украине завели уголовное дело о халатности после взрывов в Полтаве

03 сентября 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

На Украине возбудили уголовное дело по статье о небрежном отношении к военной службе из-за удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ. Об этом сообщили журналисты. «Удар… по Полтаве. ГБР открыло дело относительно халатности военных. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 425 УК», — пишет «РБК-Украина». Информацию передает РИА Новости.