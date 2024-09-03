На Украине завели уголовное дело о халатности после взрывов в Полтаве

На Украине из-за удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру армии страны возбудили уголовное дело, пишет РБК-Украина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине возбудили уголовное дело по статье о небрежном отношении к военной службе из-за удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ. Об этом сообщили журналисты.
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«Удар… по Полтаве. ГБР открыло дело относительно халатности военных. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 425 УК», — пишет «РБК-Украина». Информацию передает РИА Новости.
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