На Украине завели уголовное дело о халатности после взрывов в Полтаве

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На Украине из-за удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру армии страны возбудили уголовное дело, пишет РБК-Украина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине возбудили уголовное дело по статье о небрежном отношении к военной службе из-за удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ. Об этом сообщили журналисты.

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«Удар… по Полтаве. ГБР открыло дело относительно халатности военных. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 425 УК», — пишет «РБК-Украина». Информацию передает РИА Новости.

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На Украине возбудили уголовное дело по статье о небрежном отношении к военной службе из-за удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ. Об этом сообщили журналисты. «Удар… по Полтаве. ГБР открыло дело относительно халатности военных. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 425 УК», — пишет «РБК-Украина». Информацию передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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