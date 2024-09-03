ВСУ потеряли сотни военных во время построения в Полтаве: главное о мощном ударе ВС РФ. Видео

ВС РФ ударили по учебному центру ВСУ в Полтаве, погибли сотни военных

03 сентября 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

В результате удара ВС РФ из «Искандера» по учебно-тренировочному центру ВСУ погибли более 40 военных (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ударили по учебно-тренировочному центру армии Украины, который находится в Полтаве и является военным объектом. В результате этого были уничтожены и ранены сотни бойцов противника, среди них могли быть иностранные наемники. Главное о мощном ударе ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве — в материале URA.RU. Что произошло ВС России осуществили удар по учебно-тренировочному центру ВСУ, функционирующего на базе бывшего Полтавского высшего военного командного училища связи имени маршала Москаленко. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в telegram-канале . Удар, нанесенный ракетным комплексом «Искандер», был направлен против 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и настиг противника во время построения личного состава. Тelegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео прилета. Так, одна из ракет ударила по зданию учебно-административного корпуса, а вторая ракета уничтожила столовую. Фасад учебного центра был полностью поврежден, рядом видны многочисленные завалы, в соседних домах выбило окна. Местные жители заметили значительное задымление на месте происшествия. Кроме того, отмечается активное движение машин скорой помощи и пожарных к месту происшествия на улице Зиньковской, где находится военный колледж. ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ с помощью ракетного комплекса «Искандер» (архивное фото) Фото: Минобороны России Сколько раненых и убитых Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил факт удара и сообщил о значительных потерях: 41 погибший украинский военный и более 180 раненых. Однако военкор Юрий Котенок отметил , что цифры специально занижают и будут выравнивать, чтобы не шокировать. Telegram-канал российского подполья «lpr 1» сообщил, что ВСУ потеряли до 600 бойцов. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что ВС РФ ликвидировали много военных Украины. По его словам, при взрыве не было детонации, однако он был мощным. Согласно сообщениям telegram-канала «Военная хроника», в момент удара на территории могли находиться иностранные наемники, задействованные в обучении украинских военных. В сети появляется информация, что среди них были инструкторы из Швеции, которые, предположительно, прибыли на Украину для обучения военных управлению самолетом ДРЛО ASC 890. В свою очередь, telegram-канал «Война с фейками» сообщил, что количество погибших в результате атаки достигает 200, а пострадавших — 300. По словам Зеленского,были ранены 180 бойцов ВСУ, еще 41 — убит Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon Как отреагировали на Украине Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в ответ на новости об ударе ВС РФ по учебно-тренировочному центру в Полтаве написала пост в своем telegram-канале. «Построение в бригаде ничему не научило, никто не наказан, [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный, [нынешний главком ВСУ Александр] Сырский, [командующий Сухопутными войсками Александр] Павлюк все тогда „решали“. Есть повторение и повторение трагедий. Где предел», — заявила Безуглая, напомнив инцидент, когда в городе в 2023 году также во время построения было атаковано одно из подразделений. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в telegram-канале заявил, что удар по полтавскому учебно-военному центру является преступлением. Однако российские военные законно атаковали объект, потому что он является военным. В свою очередь, политик и блогер Алексей Арестович* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что у многих военных вождей «нет мозгов», их ничему не научили обстрелы боевых аэродромов в Полтавской области. Группа быстрого реагирования (ГБР) страны по факту удара возбудила уголовное дело, сообщил источник РБК-Украина. Оно открыто по статье о халатности. Также в украинском минобороны заявили, что ВС РФ ударили по якобы «одному из учебных заведений города», при этом удалось спасти 24 бойцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные ударили по учебно-тренировочному центру армии Украины, который находится в Полтаве и является военным объектом. В результате этого были уничтожены и ранены сотни бойцов противника, среди них могли быть иностранные наемники. Главное о мощном ударе ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве — в материале URA.RU. ВС России осуществили удар по учебно-тренировочному центру ВСУ, функционирующего на базе бывшего Полтавского высшего военного командного училища связи имени маршала Москаленко. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в telegram-канале. Удар, нанесенный ракетным комплексом «Искандер», был направлен против 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и настиг противника во время построения личного состава. Тelegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео прилета. Так, одна из ракет ударила по зданию учебно-административного корпуса, а вторая ракета уничтожила столовую. Фасад учебного центра был полностью поврежден, рядом видны многочисленные завалы, в соседних домах выбило окна. Местные жители заметили значительное задымление на месте происшествия. Кроме того, отмечается активное движение машин скорой помощи и пожарных к месту происшествия на улице Зиньковской, где находится военный колледж. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил факт удара и сообщил о значительных потерях: 41 погибший украинский военный и более 180 раненых. Однако военкор Юрий Котенок отметил, что цифры специально занижают и будут выравнивать, чтобы не шокировать. Telegram-канал российского подполья «lpr 1» сообщил, что ВСУ потеряли до 600 бойцов. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что ВС РФ ликвидировали много военных Украины. По его словам, при взрыве не было детонации, однако он был мощным. Согласно сообщениям telegram-канала «Военная хроника», в момент удара на территории могли находиться иностранные наемники, задействованные в обучении украинских военных. В сети появляется информация, что среди них были инструкторы из Швеции, которые, предположительно, прибыли на Украину для обучения военных управлению самолетом ДРЛО ASC 890. В свою очередь, telegram-канал «Война с фейками» сообщил, что количество погибших в результате атаки достигает 200, а пострадавших — 300. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в ответ на новости об ударе ВС РФ по учебно-тренировочному центру в Полтаве написала пост в своем telegram-канале. «Построение в бригаде ничему не научило, никто не наказан, [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный, [нынешний главком ВСУ Александр] Сырский, [командующий Сухопутными войсками Александр] Павлюк все тогда „решали“. Есть повторение и повторение трагедий. Где предел», — заявила Безуглая, напомнив инцидент, когда в городе в 2023 году также во время построения было атаковано одно из подразделений. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в telegram-канале заявил, что удар по полтавскому учебно-военному центру является преступлением. Однако российские военные законно атаковали объект, потому что он является военным. В свою очередь, политик и блогер Алексей Арестович* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что у многих военных вождей «нет мозгов», их ничему не научили обстрелы боевых аэродромов в Полтавской области. Группа быстрого реагирования (ГБР) страны по факту удара возбудила уголовное дело, сообщил источник РБК-Украина. Оно открыто по статье о халатности. Также в украинском минобороны заявили, что ВС РФ ударили по якобы «одному из учебных заведений города», при этом удалось спасти 24 бойцов.