«Не знаю, как жить»: отец убитой в Тагиле девочки рассказал о трагедии

Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки раздавлен горем
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина крайне подавлен и пока не хочет общаться с прессой
Мужчина крайне подавлен и пока не хочет общаться с прессой Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Отец убитой в Нижнем Тагиле 12-летней школьницы Насти Якиной раздавлен горем. Мужчина признался URA.RU, что не представляет своей дальнейшей жизни.

«Я недавно жену похоронил. Теперь дочка… Не знаю, как мне без них жить дальше», — сказал отец. Его супруга, Настина мама, скончалась от тяжелой болезни всего месяц назад.

Четвероклассница Настя Якина пропала 30 августа. 3 сентября в подвале дома, где жила девочка, нашли ее тело. По горячим следам был задержан в Москве подозреваемый в ее убийстве — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина пытался скрыться. Все, что известно о нем, в отдельном материале URA.RU.

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Отец убитой в Нижнем Тагиле 12-летней школьницы Насти Якиной раздавлен горем. Мужчина признался URA.RU, что не представляет своей дальнейшей жизни. «Я недавно жену похоронил. Теперь дочка… Не знаю, как мне без них жить дальше», — сказал отец. Его супруга, Настина мама, скончалась от тяжелой болезни всего месяц назад. Четвероклассница Настя Якина пропала 30 августа. 3 сентября в подвале дома, где жила девочка, нашли ее тело. По горячим следам был задержан в Москве подозреваемый в ее убийстве — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина пытался скрыться. Все, что известно о нем, в отдельном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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