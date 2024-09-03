«Не знаю, как жить»: отец убитой в Тагиле девочки рассказал о трагедии

Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки раздавлен горем

03 сентября 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Мужчина крайне подавлен и пока не хочет общаться с прессой Фото: Артем Нилов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Отец убитой в Нижнем Тагиле 12-летней школьницы Насти Якиной раздавлен горем. Мужчина признался URA.RU, что не представляет своей дальнейшей жизни. «Я недавно жену похоронил. Теперь дочка… Не знаю, как мне без них жить дальше», — сказал отец. Его супруга, Настина мама, скончалась от тяжелой болезни всего месяц назад. Четвероклассница Настя Якина пропала 30 августа. 3 сентября в подвале дома, где жила девочка, нашли ее тело. По горячим следам был задержан в Москве подозреваемый в ее убийстве — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина пытался скрыться. Все, что известно о нем, в отдельном материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец убитой в Нижнем Тагиле 12-летней школьницы Насти Якиной раздавлен горем. Мужчина признался URA.RU, что не представляет своей дальнейшей жизни. «Я недавно жену похоронил. Теперь дочка… Не знаю, как мне без них жить дальше», — сказал отец. Его супруга, Настина мама, скончалась от тяжелой болезни всего месяц назад. Четвероклассница Настя Якина пропала 30 августа. 3 сентября в подвале дома, где жила девочка, нашли ее тело. По горячим следам был задержан в Москве подозреваемый в ее убийстве — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина пытался скрыться. Все, что известно о нем, в отдельном материале URA.RU.