«Не знаю, как жить»: отец убитой в Тагиле девочки рассказал о трагедии

Отец убитой в Нижнем Тагиле 12-летней школьницы Насти Якиной раздавлен горем. Мужчина признался URA.RU, что не представляет своей дальнейшей жизни.
«Я недавно жену похоронил. Теперь дочка… Не знаю, как мне без них жить дальше», — сказал отец. Его супруга, Настина мама, скончалась от тяжелой болезни всего месяц назад.
Четвероклассница Настя Якина пропала 30 августа. 3 сентября в подвале дома, где жила девочка, нашли ее тело. По горячим следам был задержан в Москве подозреваемый в ее убийстве — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина пытался скрыться. Все, что известно о нем, в отдельном материале URA.RU.
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