WP: харьковское военное кладбище на Украине увечилось в два раза

03 сентября 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

На харьковском военном кладбище количество могил выросло вдвое, сообщает The Washington Post Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове количество могил погибших солдат на СВО выросло вдвое за последний год. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на польскую журналистку. «В Харькове я отправилась на кладбище и отсняла несколько видеороликов. Кажется, что теперь там в два раза больше могил погибших солдат, чем ровно год назад», — передает издание слова корреспондента. Она также подчеркнула, что глава США Джо Байден должен ускорить поставку военной помощи Украине. За время проведения операции в Курской области ВСУ потеряли 9300 военных и 80 танков, сообщили в Минобороны РФ. На этом направлении бои идут с 6 августа. Кроме того, около сотни солдат Вооруженные силы Украины потеряли в результате удара ВС РФ по учебному центру в Полтаве, среди них есть иностранные наемники. Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что повторный инцидент трагедии ни чему не научил главнокомандующих ВСУ, и никто так и не понес наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харькове количество могил погибших солдат на СВО выросло вдвое за последний год. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на польскую журналистку. «В Харькове я отправилась на кладбище и отсняла несколько видеороликов. Кажется, что теперь там в два раза больше могил погибших солдат, чем ровно год назад», — передает издание слова корреспондента. Она также подчеркнула, что глава США Джо Байден должен ускорить поставку военной помощи Украине. За время проведения операции в Курской области ВСУ потеряли 9300 военных и 80 танков, сообщили в Минобороны РФ. На этом направлении бои идут с 6 августа. Кроме того, около сотни солдат Вооруженные силы Украины потеряли в результате удара ВС РФ по учебному центру в Полтаве, среди них есть иностранные наемники. Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что повторный инцидент трагедии ни чему не научил главнокомандующих ВСУ, и никто так и не понес наказание.