WP: харьковское военное кладбище на Украине увечилось в два раза

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На харьковском военном кладбище количество могил выросло вдвое, сообщает The Washington Post Фото:
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В Харькове количество могил погибших солдат на СВО выросло вдвое за последний год. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на польскую журналистку.

«В Харькове я отправилась на кладбище и отсняла несколько видеороликов. Кажется, что теперь там в два раза больше могил погибших солдат, чем ровно год назад», — передает издание слова корреспондента. Она также подчеркнула, что глава США Джо Байден должен ускорить поставку военной помощи Украине.

За время проведения операции в Курской области ВСУ потеряли 9300 военных и 80 танков, сообщили в Минобороны РФ. На этом направлении бои идут с 6 августа. Кроме того, около сотни солдат Вооруженные силы Украины потеряли в результате удара ВС РФ по учебному центру в Полтаве, среди них есть иностранные наемники. Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что повторный инцидент трагедии ни чему не научил главнокомандующих ВСУ, и никто так и не понес наказание.

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В Харькове количество могил погибших солдат на СВО выросло вдвое за последний год. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на польскую журналистку. «В Харькове я отправилась на кладбище и отсняла несколько видеороликов. Кажется, что теперь там в два раза больше могил погибших солдат, чем ровно год назад», — передает издание слова корреспондента. Она также подчеркнула, что глава США Джо Байден должен ускорить поставку военной помощи Украине. За время проведения операции в Курской области ВСУ потеряли 9300 военных и 80 танков, сообщили в Минобороны РФ. На этом направлении бои идут с 6 августа. Кроме того, около сотни солдат Вооруженные силы Украины потеряли в результате удара ВС РФ по учебному центру в Полтаве, среди них есть иностранные наемники. Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что повторный инцидент трагедии ни чему не научил главнокомандующих ВСУ, и никто так и не понес наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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