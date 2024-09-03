Заместитель генсека НАТО Джоанэ объявил о своем уходе

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Столтенберг принял отставку Джоанэ (на фото) с поста замгенерального секретаря НАТО Фото:

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже принял ее. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

«Мирча служит НАТО почти пять лет. <…> Он настоящий трансатлантист, и его работа с партнерами принесла большую пользу НАТО. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — заявил Столтенберг, его слова приводятся на сайте альянса. Также сам Джоанэ на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отметил, что для него было честью находиться на этом посту.

Ранее Йенс Столтенберг также объявил о своей отставке в соцсети Х (бывший Twitter), он уйдет с поста 1 октября 2024 года. При этом подобное заявление он уже делал в феврале 2023 года, тогда он хотел покинуть пост осенью того же года.

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже принял ее. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса. «Мирча служит НАТО почти пять лет. <…> Он настоящий трансатлантист, и его работа с партнерами принесла большую пользу НАТО. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — заявил Столтенберг, его слова приводятся на сайте альянса. Также сам Джоанэ на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отметил, что для него было честью находиться на этом посту. Ранее Йенс Столтенберг также объявил о своей отставке в соцсети Х (бывший Twitter), он уйдет с поста 1 октября 2024 года. При этом подобное заявление он уже делал в феврале 2023 года, тогда он хотел покинуть пост осенью того же года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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