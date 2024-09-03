Заместитель генсека НАТО Джоанэ объявил о своем уходе

03 сентября 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Столтенберг принял отставку Джоанэ (на фото) с поста замгенерального секретаря НАТО Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже принял ее. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса. «Мирча служит НАТО почти пять лет. <…> Он настоящий трансатлантист, и его работа с партнерами принесла большую пользу НАТО. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — заявил Столтенберг, его слова приводятся на сайте альянса. Также сам Джоанэ на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отметил, что для него было честью находиться на этом посту. Ранее Йенс Столтенберг также объявил о своей отставке в соцсети Х (бывший Twitter), он уйдет с поста 1 октября 2024 года. При этом подобное заявление он уже делал в феврале 2023 года, тогда он хотел покинуть пост осенью того же года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже принял ее. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса. «Мирча служит НАТО почти пять лет. <…> Он настоящий трансатлантист, и его работа с партнерами принесла большую пользу НАТО. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — заявил Столтенберг, его слова приводятся на сайте альянса. Также сам Джоанэ на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отметил, что для него было честью находиться на этом посту. Ранее Йенс Столтенберг также объявил о своей отставке в соцсети Х (бывший Twitter), он уйдет с поста 1 октября 2024 года. При этом подобное заявление он уже делал в феврале 2023 года, тогда он хотел покинуть пост осенью того же года.