Власти ХМАО начнут новый виток переговоров по выборам мэра после инаугурации губернатора. Инсайд

Четвертая попытка выбрать главу Нефтеюганска станет последней
© Служба новостей «URA.RU»
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Четвертая попытка выбрать мэра Нефтеюганска должна стать последней
Четвертая попытка выбрать мэра Нефтеюганска должна стать последней Фото:

Власти ХМАО начнут новый виток переговоров по кандидатуре мэра Нефтеюганска после инаугурации губернатора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«У югорского внупола будет меньше месяца, чтобы не допустить очередного скандала и уладить вопросы с теневым главой Нефтеюганска — депутатом окружной думы Степаном Пыталевым — и его командой. Четвертая попытка, запланированная на 4 октября, должна стать последней», — отмечает инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что силовики начали чистку команды теневого главы Нефтеюганска. Некоторые подконтрольные Пыталеву депутаты могут стать фигурантами уголовных дел.

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Власти ХМАО начнут новый виток переговоров по кандидатуре мэра Нефтеюганска после инаугурации губернатора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «У югорского внупола будет меньше месяца, чтобы не допустить очередного скандала и уладить вопросы с теневым главой Нефтеюганска — депутатом окружной думы Степаном Пыталевым — и его командой. Четвертая попытка, запланированная на 4 октября, должна стать последней», — отмечает инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что силовики начали чистку команды теневого главы Нефтеюганска. Некоторые подконтрольные Пыталеву депутаты могут стать фигурантами уголовных дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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