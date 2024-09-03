Власти ХМАО начнут новый виток переговоров по кандидатуре мэра Нефтеюганска после инаугурации губернатора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«У югорского внупола будет меньше месяца, чтобы не допустить очередного скандала и уладить вопросы с теневым главой Нефтеюганска — депутатом окружной думы Степаном Пыталевым — и его командой. Четвертая попытка, запланированная на 4 октября, должна стать последней», — отмечает инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что силовики начали чистку команды теневого главы Нефтеюганска. Некоторые подконтрольные Пыталеву депутаты могут стать фигурантами уголовных дел.
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