В Катав-Ивановске жители 14 домов на зиму могут остаться без тепла. Фото

03 сентября 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

В Катав-Ивановске жители боятся остаться без отопления из-за срезанных труб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановске (Челябинская область) жители 14 многоквартирных домов на зиму могут остаться без отопления. Как 3 сентября URA.RU сообщила жительница дома №76 по улице Караваева Ольга Герасимова, старый трубопровод власти демонтировали, а когда появится новый, неизвестно. «Работы у нас в Запрудовке обещали провести в июне—июле. Но к выполнению приступили только в августе. Прежнюю трубу демонтировали, когда будут делать новую, непонятно. Если выполнить, как предусмотрено техзаданием, то зимой тепла не будет, а денег на исправление в настоящий момент не предусмотрено», — пожаловалась URA.RU Герасимова. Труба должна связать 76-й дом с котельной. Работы начали, поскольку дом по прежней схеме летом жил без горячей воды. На ветке находятся другие многоквартирные строения — двухэтажные. Также имеется два социальных объекта, включая лыжную базу и библиотеку. Подрядчиком выступил работавший с ноября врио главы города Петр Емельянов. «Я сообщил в мэрию о проблеме с диаметром трубы и потере давления при переходе с меньшего диаметра на больший, но ответов до сих пор нет. Если ничего не исправить, то снижение давления оставит дом без тепла. Но действовать сам я не могу, денег на переделки не предусмотрено», — заявил URA.RU Емельянов. Сумма подряда составляет порядка 10 млн рублей. Протяженность теплотрассы 300 метров, но трубы две, включая обратный трубопровод до котельной, то есть 600 метров. Почему исполнитель, зная, что новая схема оставит жителей без тепла, срезал старые трубы, жительнице непонятно. Емельянов сослался на обязательства по контракту. О сложностях было известно осенью 2023 года, когда в район приезжал губернатор Алексей Текслер. Денег руководитель выделил, но местные власти выполнить на них работу качественно и в срок не успели, посетовали жители. Они же предложили решение с газовой котельной, чтобы вода нагревалась поблизости. В настоящий момент деятельность Емельянова на посту врио мэра проверяет ФСБ. В здании администрации прошли обыски. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий врио начальника управления городской инженерной инфраструктуры администрации Катав-Ивановска Александра Шефера. На телефонный звонок руководитель не ответил. Жители Катав-Ивановска могут остаться без тепла из-за отрезанных труб Фото Ольги Герасимовой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановске (Челябинская область) жители 14 многоквартирных домов на зиму могут остаться без отопления. Как 3 сентября URA.RU сообщила жительница дома №76 по улице Караваева Ольга Герасимова, старый трубопровод власти демонтировали, а когда появится новый, неизвестно. «Работы у нас в Запрудовке обещали провести в июне—июле. Но к выполнению приступили только в августе. Прежнюю трубу демонтировали, когда будут делать новую, непонятно. Если выполнить, как предусмотрено техзаданием, то зимой тепла не будет, а денег на исправление в настоящий момент не предусмотрено», — пожаловалась URA.RU Герасимова. Труба должна связать 76-й дом с котельной. Работы начали, поскольку дом по прежней схеме летом жил без горячей воды. На ветке находятся другие многоквартирные строения — двухэтажные. Также имеется два социальных объекта, включая лыжную базу и библиотеку. Подрядчиком выступил работавший с ноября врио главы города Петр Емельянов. «Я сообщил в мэрию о проблеме с диаметром трубы и потере давления при переходе с меньшего диаметра на больший, но ответов до сих пор нет. Если ничего не исправить, то снижение давления оставит дом без тепла. Но действовать сам я не могу, денег на переделки не предусмотрено», — заявил URA.RU Емельянов. Сумма подряда составляет порядка 10 млн рублей. Протяженность теплотрассы 300 метров, но трубы две, включая обратный трубопровод до котельной, то есть 600 метров. Почему исполнитель, зная, что новая схема оставит жителей без тепла, срезал старые трубы, жительнице непонятно. Емельянов сослался на обязательства по контракту. О сложностях было известно осенью 2023 года, когда в район приезжал губернатор Алексей Текслер. Денег руководитель выделил, но местные власти выполнить на них работу качественно и в срок не успели, посетовали жители. Они же предложили решение с газовой котельной, чтобы вода нагревалась поблизости. В настоящий момент деятельность Емельянова на посту врио мэра проверяет ФСБ. В здании администрации прошли обыски. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий врио начальника управления городской инженерной инфраструктуры администрации Катав-Ивановска Александра Шефера. На телефонный звонок руководитель не ответил.