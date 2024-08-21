Сотрудники УФСБ по Челябинской области провели обыски в мэрии Катав- Ивановска. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
«ФСБ провела обыски в мэрии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в рамках хищения бюджетных денежных средств по нацпроектам», — рассказал источник URA.RU.
По данным URA.RU, речь идет о деятельности бывшего врио мэра города Петра Емельянова. Будучи бизнесменом, а потом чиновником, он заработал на подрядах, которые не довел до конца. Речь идет о капремонте наружных сетей теплоснабжения и котельной на улице Караваева. Контракт с Емельяновым был заключен в сентябре 2023 года на сумму в 7,12 млн рублей. С 1 ноября Емельянов стал исполнять обязанности мэра. Оплата производилась в этот период. Заказчиком выступало Управление городской и инженерной инфраструктуры. В тот момент подразделение подчинялось Емельянову.
При этом работы не были доведены до конца. Акты приема-передачи демонтированных материалов не составлялись, оценка фактической стоимости не производилась. Местная жительница Любовь Авдеева сообщила URA.RU, что старые опоры на дороге демонтированы, а новые трубы присыпали галькой, по которой ездят машины. Образовалась яма, при повреждении трубопроводов в домах может исчезнуть вода.
Емельянов руководил городом с ноября 2023 года после досрочной добровольной отставки главы Андрея Елисеева. На временный период Емельянова выбрали депутаты, а прокуратура заявила протест. Тем не менее, руководитель доработал и передал полномочия избранному в феврале 2024 года главе Ивану Решетову.
При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий Емельянова. На телефонные звонки он не ответил. Правоохранительные органы оперативно-розыскные мероприятия не комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!