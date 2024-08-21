ФСБ провела обыски в мэрии Катав-Ивановска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен Петр Емельянов старые трубы не вывез, но деньги за эту работу получил
Бизнесмен Петр Емельянов старые трубы не вывез, но деньги за эту работу получил Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области провели обыски в мэрии Катав- Ивановска. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

«ФСБ провела обыски в мэрии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в рамках хищения бюджетных денежных средств по нацпроектам», — рассказал источник URA.RU.

По данным URA.RU, речь идет о деятельности бывшего врио мэра города Петра Емельянова. Будучи бизнесменом, а потом чиновником, он заработал на подрядах, которые не довел до конца. Речь идет о капремонте наружных сетей теплоснабжения и котельной на улице Караваева. Контракт с Емельяновым был заключен в сентябре 2023 года на сумму в 7,12 млн рублей. С 1 ноября Емельянов стал исполнять обязанности мэра. Оплата производилась в этот период. Заказчиком выступало Управление городской и инженерной инфраструктуры. В тот момент подразделение подчинялось Емельянову.

При этом работы не были доведены до конца. Акты приема-передачи демонтированных материалов не составлялись, оценка фактической стоимости не производилась. Местная жительница Любовь Авдеева сообщила URA.RU, что старые опоры на дороге демонтированы, а новые трубы присыпали галькой, по которой ездят машины. Образовалась яма, при повреждении трубопроводов в домах может исчезнуть вода.

Емельянов руководил городом с ноября 2023 года после досрочной добровольной отставки главы Андрея Елисеева. На временный период Емельянова выбрали депутаты, а прокуратура заявила протест. Тем не менее, руководитель доработал и передал полномочия избранному в феврале 2024 года главе Ивану Решетову.

При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий Емельянова. На телефонные звонки он не ответил. Правоохранительные органы оперативно-розыскные мероприятия не комментируют.

Петр Емельянов (справа) получил деньги за работу на коммунальных объектах, пока выполнял обязанности мэра
Петр Емельянов (справа) получил деньги за работу на коммунальных объектах, пока выполнял обязанности мэра
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Сотрудники УФСБ по Челябинской области провели обыски в мэрии Катав- Ивановска. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в правоохранительных органах. «ФСБ провела обыски в мэрии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в рамках хищения бюджетных денежных средств по нацпроектам», — рассказал источник URA.RU. По данным URA.RU, речь идет о деятельности бывшего врио мэра города Петра Емельянова. Будучи бизнесменом, а потом чиновником, он заработал на подрядах, которые не довел до конца. Речь идет о капремонте наружных сетей теплоснабжения и котельной на улице Караваева. Контракт с Емельяновым был заключен в сентябре 2023 года на сумму в 7,12 млн рублей. С 1 ноября Емельянов стал исполнять обязанности мэра. Оплата производилась в этот период. Заказчиком выступало Управление городской и инженерной инфраструктуры. В тот момент подразделение подчинялось Емельянову. При этом работы не были доведены до конца. Акты приема-передачи демонтированных материалов не составлялись, оценка фактической стоимости не производилась. Местная жительница Любовь Авдеева сообщила URA.RU, что старые опоры на дороге демонтированы, а новые трубы присыпали галькой, по которой ездят машины. Образовалась яма, при повреждении трубопроводов в домах может исчезнуть вода. Емельянов руководил городом с ноября 2023 года после досрочной добровольной отставки главы Андрея Елисеева. На временный период Емельянова выбрали депутаты, а прокуратура заявила протест. Тем не менее, руководитель доработал и передал полномочия избранному в феврале 2024 года главе Ивану Решетову. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий Емельянова. На телефонные звонки он не ответил. Правоохранительные органы оперативно-розыскные мероприятия не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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