Свердловский бизнесмен Гайсин сумел продать одну из оставшихся у него компаний

Блокирующий пакет акций компании «Средуралинвест-МТ», ранее принадлежавший бизнесмену Малику Гайсину, который находится под судом из-за растраты средств, передан структуре «Свердловскдорстрой». Информация опубликована на портале раскрытия информации.
Сделка может быть лишь формальностью, учитывая, что год назад Гайсин приобрел 24% акций компании «Свердловскдорстрой», директором которой является гражданская жена бизнесмена Гульсина Муллахметова. В списке аффилированных лиц — их дочь Алдан и другие связанные с ним лица и юридические структуры.
Гайсин, находящийся под следствием, продолжает контролировать «Средуралинвест-МТ». Руководит компанией Тимур Билалов — директор еще нескольких компаний бизнесмена.
Гайсина задержали в марте 2023 года, сейчас он под домашним арестом. В 1990-е он был одним из богатейших людей Урала и депутатом Госдумы. Против него возбуждено уголовное дело по трем статьям: злоупотребление полномочиями, растрата и присвоение. Под национализацию с подачи Генпрокуратуры попали все крупнейшие его активы, включая заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич» и доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Суды первой инстанции установили, что Гайсин приобрел доли с нарушением антикоррупционного законодательства. Процесс продолжается.
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