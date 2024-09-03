В ВСУ усилят безопасность и дисциплину после удара в Полтаве

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ВСУ проверят безопасность объекта, по которому был нанесен удар Фото:

В рядах Вооруженных сил Украины усилят меры безопасности личного состава на иностранных объектах после удара по центру в Полтаве. Об том заявили в telegram-канале Сухопутных войск.

«Меры по обеспечению [безопасности] личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и управлению нашими частями», — говорится в сообщении в еelegram-канале. Там заявили, что будет проведено расследование для оценки соблюдения мер безопасности на объекте. В Сухопутных войсках подтвердили, что при ударе погибли военнослужащие.

ВС РФ ударила по учебно-тренировочному центру в Полтаве. В результате свыше 200 военных получили ранения и 47 — погибло.

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В рядах Вооруженных сил Украины усилят меры безопасности личного состава на иностранных объектах после удара по центру в Полтаве. Об том заявили в telegram-канале Сухопутных войск. «Меры по обеспечению [безопасности] личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и управлению нашими частями», — говорится в сообщении в еelegram-канале. Там заявили, что будет проведено расследование для оценки соблюдения мер безопасности на объекте. В Сухопутных войсках подтвердили, что при ударе погибли военнослужащие. ВС РФ ударила по учебно-тренировочному центру в Полтаве. В результате свыше 200 военных получили ранения и 47 — погибло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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