В ВСУ усилят безопасность и дисциплину после удара в Полтаве

В рядах Вооруженных сил Украины усилят меры безопасности личного состава на иностранных объектах после удара по центру в Полтаве. Об том заявили в telegram-канале Сухопутных войск.
«Меры по обеспечению [безопасности] личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и управлению нашими частями», — говорится в сообщении в еelegram-канале. Там заявили, что будет проведено расследование для оценки соблюдения мер безопасности на объекте. В Сухопутных войсках подтвердили, что при ударе погибли военнослужащие.
ВС РФ ударила по учебно-тренировочному центру в Полтаве. В результате свыше 200 военных получили ранения и 47 — погибло.
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