В ВСУ усилят безопасность и дисциплину после удара в Полтаве

03 сентября 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

ВСУ проверят безопасность объекта, по которому был нанесен удар Фото: Официальный сайт президента Украины В рядах Вооруженных сил Украины усилят меры безопасности личного состава на иностранных объектах после удара по центру в Полтаве. Об том заявили в telegram-канале Сухопутных войск. «Меры по обеспечению [безопасности] личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и управлению нашими частями», — говорится в сообщении в еelegram-канале. Там заявили, что будет проведено расследование для оценки соблюдения мер безопасности на объекте. В Сухопутных войсках подтвердили, что при ударе погибли военнослужащие. ВС РФ ударила по учебно-тренировочному центру в Полтаве. В результате свыше 200 военных получили ранения и 47 — погибло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рядах Вооруженных сил Украины усилят меры безопасности личного состава на иностранных объектах после удара по центру в Полтаве. Об том заявили в telegram-канале Сухопутных войск. «Меры по обеспечению [безопасности] личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и управлению нашими частями», — говорится в сообщении в еelegram-канале. Там заявили, что будет проведено расследование для оценки соблюдения мер безопасности на объекте. В Сухопутных войсках подтвердили, что при ударе погибли военнослужащие. ВС РФ ударила по учебно-тренировочному центру в Полтаве. В результате свыше 200 военных получили ранения и 47 — погибло.