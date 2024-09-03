ВС РФ нанесли мощный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве: главное об СВО к 3 сентября

ВС РФ ударили из «Искандера» по учебному центру в Полтаве, погибло 47 солдат ВСУ

03 сентября 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

В результате мощного удара российской армии по учебному центру в Полтаве пострадали свыше 200 человек Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российская армия нанесла удар по учебно-тренировочному центру в Полтаве, которые стал самым страшным с начала конфликта. В результате него свыше 200 военных получили ранения и 47 — погибло. Главные события спецоперации на Украине — в материале URA.RU. ВС РФ нанесли удар по учебному центру в Полтаве Новость по теме ВСУ потеряли сотни военных во время построения в Полтаве: главное о мощном ударе ВС РФ. Видео Российская армия атаковала учебный центр в Полтаве 3 сентября. Отмечается, что удар был совершен по 128-й горно-штурмовой бригаде во время построения личного состава. Среди пострадавших могут быть иностранные наемники. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об ударе. По данным британской газеты The Times, удар стал одним из самых страшных сначала спецоперации на Украине. Свыше 200 военных получили ранения, еще 47 бойцов погибло. Группа быстро реагирования (ГБР) возбудили уголовное дело относительно халатности военных. В Харькове количество могил военных выросло вдвое В Харькове количество могил погибших солдат на СВО выросло вдвое за последний год. Об этом сообщила газета The Washington Post. Там же отметили, что глава США Джо Байден должен ускорить поставку военной помощи Украине, чтобы не допустить многочисленные потери в рядах ВСУ. Белоусов провел совещание с главами Брянской, Курской и Белгородской областей Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание с губернаторами приграничных территорий: Белгородской области — Вячеславом Гладковым, Курской — Романом Старовойтом и Брянской — Александром Богомазом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в приграничных районах страны. Также Белоусов заслушал их доклады. Киев заявил о производстве дальнобойного оружия Украина вывела на самостоятельное производство беспилотники и ракеты, которые имеют дальность полета до 1,5 тысячи километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин. Он отметил, что они якобы могут лететь вглубь России. Также сообщается, что для ударов по территории РФ Киев может получить новые дальнобойные ракеты JASSM от США. Пакет военной помощи может быть отправлен уже этой осенью. Однако окончательное решение еще не принято. Зимой может начаться массовое бегство украинцев из страны В зимний период граждане Украины могут столкнуться с дефицитом электроэнергии по всей стране, что заставит их бежать за границу. Отключения могут произойти на фоне конфликта с Россией. Так, в стране уже происходят веерные отключения электроэнергии, вызванные кризисом в энергетическом секторе. Ранее по объектам энергетики, которые снабжают военно-промышленный комплекс Украины, были нанесены удары беспилотников и ракет со стороны ВС РФ. Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать территорию в Курской области Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут до последнего удерживать территорию в Курской области. По его словам, это сделано для того, чтобы создать прецедент для России для начала мирных переговоров. По этому вопросу высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что диалога между странами не может быть в ближайшей перспективе из-за нападения ВСУ под Курском. ВС РФ пленили группу боевиков ВСУ Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» в ходе боя на южнодонецком направлении захватили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Пятый канал». ВС РФ также удалось взять в плен украинских солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия нанесла удар по учебно-тренировочному центру в Полтаве, которые стал самым страшным с начала конфликта. В результате него свыше 200 военных получили ранения и 47 — погибло. Главные события спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Российская армия атаковала учебный центр в Полтаве 3 сентября. Отмечается, что удар был совершен по 128-й горно-штурмовой бригаде во время построения личного состава. Среди пострадавших могут быть иностранные наемники. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об ударе. По данным британской газеты The Times, удар стал одним из самых страшных сначала спецоперации на Украине. Свыше 200 военных получили ранения, еще 47 бойцов погибло. Группа быстро реагирования (ГБР) возбудили уголовное дело относительно халатности военных. В Харькове количество могил погибших солдат на СВО выросло вдвое за последний год. Об этом сообщила газета The Washington Post. Там же отметили, что глава США Джо Байден должен ускорить поставку военной помощи Украине, чтобы не допустить многочисленные потери в рядах ВСУ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание с губернаторами приграничных территорий: Белгородской области — Вячеславом Гладковым, Курской — Романом Старовойтом и Брянской — Александром Богомазом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в приграничных районах страны. Также Белоусов заслушал их доклады. Украина вывела на самостоятельное производство беспилотники и ракеты, которые имеют дальность полета до 1,5 тысячи километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин. Он отметил, что они якобы могут лететь вглубь России. Также сообщается, что для ударов по территории РФ Киев может получить новые дальнобойные ракеты JASSM от США. Пакет военной помощи может быть отправлен уже этой осенью. Однако окончательное решение еще не принято. В зимний период граждане Украины могут столкнуться с дефицитом электроэнергии по всей стране, что заставит их бежать за границу. Отключения могут произойти на фоне конфликта с Россией. Так, в стране уже происходят веерные отключения электроэнергии, вызванные кризисом в энергетическом секторе. Ранее по объектам энергетики, которые снабжают военно-промышленный комплекс Украины, были нанесены удары беспилотников и ракет со стороны ВС РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут до последнего удерживать территорию в Курской области. По его словам, это сделано для того, чтобы создать прецедент для России для начала мирных переговоров. По этому вопросу высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что диалога между странами не может быть в ближайшей перспективе из-за нападения ВСУ под Курском. Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» в ходе боя на южнодонецком направлении захватили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Пятый канал». ВС РФ также удалось взять в плен украинских солдат.