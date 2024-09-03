На Украине уволен замглавы офиса президента Ростислав Шурма

03 сентября 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Президент Зеленский отправил в отставку заместителя руководителя своего офиса Фото: Илья Московец © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ростислава Шурму от занимаемой должности заместителя руководителя своего офиса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте главы государства. «3 сентября 2024 года. Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины», — указано в документе, размещенном на официальном сайте главы государства. Как сообщало URA.RU, на Украине ожидается «большая перезагрузка» кабинета министров. Об этом заявил глава фракции президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Так, заявление на освобождении от должности ранее подали три министра Украины и глава Фонда госимущества страны. На место Шурмы может быть назначен министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ростислава Шурму от занимаемой должности заместителя руководителя своего офиса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте главы государства. «3 сентября 2024 года. Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины», — указано в документе, размещенном на официальном сайте главы государства. Как сообщало URA.RU, на Украине ожидается «большая перезагрузка» кабинета министров. Об этом заявил глава фракции президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Так, заявление на освобождении от должности ранее подали три министра Украины и глава Фонда госимущества страны. На место Шурмы может быть назначен министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.