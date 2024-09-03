Путин прилетел во Владивосток сразу после визита в Монголию

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2024

03 сентября 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин примет участие в ВЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Российский лидер примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). «Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ», — передает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что в ходе форума президент встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Александаром Вулином. Ранее Путин посетил Монголию с официальным визитом. Он встретился с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом и предложил ему посетить РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Российский лидер примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). «Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ», — передает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что в ходе форума президент встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Александаром Вулином. Ранее Путин посетил Монголию с официальным визитом. Он встретился с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом и предложил ему посетить РФ.