Путин прилетел во Владивосток сразу после визита в Монголию

Владимир Путин примет участие в ВЭФ
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Российский лидер примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ», — передает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что в ходе форума президент встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Александаром Вулином.
Ранее Путин посетил Монголию с официальным визитом. Он встретился с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом и предложил ему посетить РФ.
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