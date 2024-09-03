Путин прилетел во Владивосток сразу после визита в Монголию

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2024
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин примет участие в ВЭФ Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Российский лидер примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ», — передает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что в ходе форума президент встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Александаром Вулином.

Ранее Путин посетил Монголию с официальным визитом. Он встретился с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом и предложил ему посетить РФ.

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Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Российский лидер примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). «Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ», — передает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что в ходе форума президент встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Александаром Вулином. Ранее Путин посетил Монголию с официальным визитом. Он встретился с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом и предложил ему посетить РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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