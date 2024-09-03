03 сентября 2024

«Испытывал неприязнь»: как свердловчанин убил жену-участковую

Свердловчанину грозит 15 лет тюрьмы за убийство жены-участковой
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе расследования Русинову были предъявлены дополнительные обвинения (фото из архива) Фото:

В Свердловской области начнут судить Артура Русинова, обвиняемого в убийстве своей жены — участковой Эльвиры Муфазаловой, тело которой нашли в апреле 2022-го. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. О том, как именно убили женщину, рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый, испытывая личную неприязнь к своей супруге, решил совершить убийство женщины. Вечером 29 апреля 2022 года фигурант прибыл к берегу реки… где женщина любила рыбачить. Обвиняемый, спрятавшись за припаркованным автомобилем, дождался появления супруги и напал на нее, причинив саперной лопатой множественные удары в область головы. После этого злоумышленник переместил женщину в реку, в результате чего она погибла от утопления», — сообщил Шульга.

Также в ведомстве отметили, что в ходе расследования Русинову были предъявлены дополнительные обвинения. Он также подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни, незаконном использовании специальных технических средств и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Операция по задержанию Русинова проводилась с участием спецназа МВД, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Теперь мужчина предстанет перед судом, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Силовики задержали Русинова 14 сентября 2023 года. Изначально в гибели Муфазаловой полицейские подозревали ее подопечного, с которым она ходила на рыбалку.

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В Свердловской области начнут судить Артура Русинова, обвиняемого в убийстве своей жены — участковой Эльвиры Муфазаловой, тело которой нашли в апреле 2022-го. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. О том, как именно убили женщину, рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый, испытывая личную неприязнь к своей супруге, решил совершить убийство женщины. Вечером 29 апреля 2022 года фигурант прибыл к берегу реки… где женщина любила рыбачить. Обвиняемый, спрятавшись за припаркованным автомобилем, дождался появления супруги и напал на нее, причинив саперной лопатой множественные удары в область головы. После этого злоумышленник переместил женщину в реку, в результате чего она погибла от утопления», — сообщил Шульга. Также в ведомстве отметили, что в ходе расследования Русинову были предъявлены дополнительные обвинения. Он также подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни, незаконном использовании специальных технических средств и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Операция по задержанию Русинова проводилась с участием спецназа МВД, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Теперь мужчина предстанет перед судом, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Силовики задержали Русинова 14 сентября 2023 года. Изначально в гибели Муфазаловой полицейские подозревали ее подопечного, с которым она ходила на рыбалку.
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